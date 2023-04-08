王君馨唔like唱劇集歌 曾因無綫未能多謝《CHILL CLUB》上叱咤

王君馨接受梁泰來訪問，親解兩年前離巢大台因由外，還剖白了外間對她踩過界做歌手的疑惑。原來，王君馨自小夢想做跳唱歌手，16歲時曾有機會簽約台灣HIM華研音樂以女團出道做飛輪海的師妹，最後因友情及承諾放棄，直至6年前遇上鍾舒漫，重燃她內心跳唱夢的一團火。

對於斥資六位數投資新歌《LIGHT IT UP》的MV拍攝，王君馨表示最大的滿足感來自觀眾願意欣賞自己唱跳，「其實我做音樂最大嘅動力係可以鼓勵到身邊嘅人勇敢去追夢。」王君馨自幼習舞，早在美國唸高中時夥兩同學組過一隊三人女子嘻哈組合「SEVEN XPRESS」，更曾以組合名義於當地辦過慈善演唱會。她亦在節目中首度自揭，原來當年曾有機會簽約台灣HIM華研音樂，一嘗跳唱歌手夢以女團出道做飛輪海的師妹，卻因為與拍檔的一個承諾而拒絕了對方的邀請，「我哋三個女仔去台灣面試之前，承諾過大家要一齊去一齊返，但對方只係想簽我一個，所以就turn down咗。」