王君馨推Disco風單曲 孖小鮮肉羽生田舉武拍懷舊MV

王君馨從今年初開始轉戰內地，頭炮參與了優酷的舞蹈真人騷節目《了不起舞社》，一直努力到最後一集的總決賽，更獲蘇有朋和四位星級導師多次點名讚賞。完成節目拍攝後，王君馨就立即趕往橫店，參與「宇宙最強」甄子丹的電影項目。除了拍電影外，她又要推出在內地的首支個人Disco風單曲《別把我對你的愛當作卑微》，這支單曲，特別加插了廣東話的歌詞，突出王君馨曾是香港小姐的身份。

王君馨新歌是中國最大音樂平台之一的網易雲音樂製作，對於不用自資製作音樂，她興奮地表示：「我一直都很喜歡唱歌和跳舞，所以之前就算多辛苦，就算要自己出錢出力做音樂，都要把夢想實踐！沒有想到，在內地參與《了不起舞社》來追我的舞蹈夢，結果又會被賞識獲邀推出單曲，感覺很夢幻，非常開心，也很感恩！這次令我更加明白，不要想太多，也不要擔心自己的年齡，要爭取每一個機會去實踐自己的夢想，夢想才會越來越近！我也希望藉這次經驗來鼓勵大家更大膽的去給自己機會作更多不同的嘗試，去追夢，相信大家都會有意外的收穫！」

曾屬木村拓哉師弟

為配合今次Disco風的單曲，王君馨特別設計了一個充滿懷舊色彩的MV，更特別找來曾屬尊尼事務所的小鮮肉羽生田舉武（Amu）客串演出。Amu於2011年加入尊尼事務所，以尊尼仔姿態發展，成為木村拓哉師弟，不過他之後離巢發展，去年參加大陸選秀節目，現專注在內地發展，Amu年紀跟王君馨相差10年，不過出來卻沒有違和感，剛好Amu是一個很喜歡七、八十年代音樂和潮流的小男生，王君馨只需簡單指導，大家便能夠立即投入拍攝，而且出來的效果更充滿情懷，令導演十分滿意。由於疫情的影響和工作不斷，王君馨今年和老公長期分隔異地，非常掛念對方，所以決定推掉兩場音樂會和一個短劇，在完成歌曲宣傳後，便立即趕回香港跟老公見面，更打算一起去一個小旅行充電。