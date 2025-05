王君馨又提到囡囡的生日跟老公的生日是前後日子,她說︰「她很特別的,一定要過咗12am,讓自己的生日,黐住爸爸的生日。畀啲個kiss kiss Daddy,唔知以後係咪真係,Daddy’s girl,謝謝老公一路的陪伴,每一刻都做我最大的啦啦隊,雖然有時好嘈,我要叫佢畀我安靜一下!You’re gonna be the best Daddy!」由於王君馨亦是5月生日,因此一家三口都是五月之星。