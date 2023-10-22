王君馨訪東京出席活動 日食五餐急增磅險逼爆戰衣

王君馨（Grace）自獨立發展後，工作變得更國際化，早前於美國完成一個月的佈道會後，再榮獲法國著名香檳品牌亞太區唯一一位演藝代表出席率先參觀品牌在東京原宿開設的期間限定藝術體驗互動展The House of Wonder，並作為特別嘉賓。

Grace在展內除了能優先品嚐特別為是次日本限定店所釀製的日本限定版香檳外，更獲品牌的首席釀酒大師Séverine Frerson親身介紹為她日本限定香檳的特色和創作靈感。另外，品牌為豐富展內的體驗，特別邀請了居於倫敦的藝術大師Fernando Laposse設計一座以時間、香檳及大自然為主題裝置藝術品，Grace更有幸率先與這裝置藝術作體驗及互動的嘉賓。