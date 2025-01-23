王君馨陀B情緒波動突然自己喊 睇《黑白大廚》都流眼淚

王君馨去年12月宣布懷孕，今年將為老公Daniel誕下第一胎，日前她在YouTube頻道分享懷孕的心路歷程及自己的變化。她在影片中同時亦分享了雙方父母、家人及朋友得知她懷孕之後的第一感受，見到好友陳靜見到超聲波照時，非常驚喜兼感動落淚，蔡思貝就開心到大笑。

王君馨表示自己是信徒的關係，有次跟教友祈禱時，對方稱見到她的肚內有一團光，當時她和老公努力造人半年有多，但未有任何消息。不過，她聽完教友的說話後，便嘗試再驗，發現真的有喜。她稱跟老公公布消息的影片會保留只給他們及BB做回憶。她亦搞笑表示不明白為何超聲波照片放在藍色盒內，大家都以為她生的是男孩子。