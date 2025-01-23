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娛樂
2025-01-23 23:55:31

王君馨陀B情緒波動突然自己喊 睇《黑白大廚》都流眼淚

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王君馨去年12月宣布懷孕。

王君馨去年12月宣布懷孕。

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王君馨去年12月宣布懷孕，今年將為老公Daniel誕下第一胎，日前她在YouTube頻道分享懷孕的心路歷程及自己的變化。她在影片中同時亦分享了雙方父母、家人及朋友得知她懷孕之後的第一感受，見到好友陳靜見到超聲波照時，非常驚喜兼感動落淚，蔡思貝就開心到大笑。

王君馨表示自己是信徒的關係，有次跟教友祈禱時，對方稱見到她的肚內有一團光，當時她和老公努力造人半年有多，但未有任何消息。不過，她聽完教友的說話後，便嘗試再驗，發現真的有喜。她稱跟老公公布消息的影片會保留只給他們及BB做回憶。她亦搞笑表示不明白為何超聲波照片放在藍色盒內，大家都以為她生的是男孩子。

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Grace爸爸及媽媽見到BB的照片大為開心。 王君馨拍下家人得知她懷孕之後的第一感受。 王君馨老公Daniel。 Daniel父母收到印有祖父母字樣的衣服。

及後她表示自己因為懷孕，對一些味道特別敏感，因腦受荷爾蒙影響致情緒波動，會無緣無故地哭，甚至看一個熱播中的烹飪比賽都很情緒化，會經常哭，自己亦不明白為何會這樣。雖然她未有開名說出該節目，但大家都估到她說的是《黑白大廚》。

她又提到在懷孕第67周時，跟老公去了一趟10天的郵輪之旅，但當時經常作嘔，感覺並不好受。她又提到有次在郵輪船上因太飽的關係，有些不適，加上惰緒又不知為何波動起來，令她突然爆哭，老公一直問她發生甚麼事，但自己又不知道如何解釋，令她大感無奈又難過。

陳靜開心到哭了出來。 蔡思貝得知消息之後笑過不停。 王君馨稱自己的情緒很波動。 王君馨自爆睇烹飪比賽節目會喪哭。 王君馨稱自己的情緒很波動。

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