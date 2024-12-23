王君馨陀B獻唱詩歌 衛詩預告2025年重返樂壇

王君馨、衛詩、龔柯允、DJ SimonGirl、漢陽、羅沛琪等日前出席由新城廣播主辦的《詩歌有Guide詩歌頒獎禮2024》，同場還有新城廣播首席營運總監馬浚偉、新城知訊台台長程凱欣、新城總經理（商務及市場拓展）梁耀宗、新城總經理（節目規劃及頻道運作）朱子昭、新城總經理（項目及商業事務）朱靜宜。大會亦邀請到播道會同福堂何志滌牧師出席頒獎禮勉勵同祝福大家。

今年3月新城知訊台推出全新節目《詩歌有Guide》及成立香港基督教詩歌榜，節目邀請不同嘉賓分享見證，並且每周公布上榜詩歌，藉以鼓勵不同音樂團隊創作更多具質素廣東話詩歌，讓詩歌融入生活。