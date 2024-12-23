王君馨陀B獻唱詩歌 衛詩預告2025年重返樂壇

王君馨、衛詩、龔柯允、DJ SimonGirl、漢陽、羅沛琪等日前出席由新城廣播主辦的《詩歌有Guide詩歌頒獎禮2024》，同場還有新城廣播首席營運總監馬浚偉、新城知訊台台長程凱欣、新城總經理（商務及市場拓展）梁耀宗、新城總經理（節目規劃及頻道運作）朱子昭、新城總經理（項目及商業事務）朱靜宜。大會亦邀請到播道會同福堂何志滌牧師出席頒獎禮勉勵同祝福大家。
今年3月新城知訊台推出全新節目《詩歌有Guide》及成立香港基督教詩歌榜，節目邀請不同嘉賓分享見證，並且每周公布上榜詩歌，藉以鼓勵不同音樂團隊創作更多具質素廣東話詩歌，讓詩歌融入生活。
懷有身孕的王君馨特別穿上平底短靴演出，演唱時亦只跟隨音樂拍子原地扭動身體，小心呵護腹中BB。演唱完後，她笑言：「頭先BB都有份表演，Feel到BB好平靜咁聽大家唱詩歌，相信一定是好平靜BB。」
去年曾到過盧旺達、伊拉克、非洲、以色列等地傳福音的衛詩，表示2025年將重返樂壇，明年4月先跟隨家姐衛蘭內地巡演。衛詩並謂久未有在香港公開演唱，感覺好溫暖，她開心說：「特別開心是，香港廣播媒體終於有詩歌頒獎禮，希望新城每年繼續辦，我一定會出席支持。」
月前成為人妻的羅沛琪（Pinky），見到懷胎5個月的王君馨，馬上恭喜對方，王君馨隨即摸摸Pinky肚皮，祝福她早日佗B。龔柯允表示昨日的演出是神蹟，事緣她推出詩歌《Light》時，打算有詩歌頒獎禮才派台，想不到年底就收到邀請出席詩歌頒獎禮。在頒奬禮中，Johnny Yim作曲的《救贖的聲音》大碟，榮獲「年度大碟獎」，他感謝馬浚偉及新城廣播創辦詩歌頒獎禮。