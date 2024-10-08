王君馨險敵不過「七年之癢」 與老公接受婚姻輔導

王君馨（Grace）昨日（7日）到新城廣播接受譚玉瑛、何基佑及麥皓兒主持的《QK玉瑛室》訪問，宣傳新歌《Get Down》，而新歌講述當面對負能量時，要學懂叫心中的魔鬼「收聲」。

Grace在訪問中透露，指數年前成為獨立歌手後經歷不少風浪，而每次遭到拒絕，都會出現「心魔」，「以前經理人有啲工作傾唔到，佢唔會同我講，但離開咗舊公司之後，每次俾人拒絕係自己直接受，啲客會問可唔可以幫手拍少少嘢，又要傾價錢，我本身面皮不夠厚，我要再厚啲，但我個心要健康，人哋拒絕我，可能係佢唔得閒，或者唔夠錢，所以撒旦好叻『你紅人哋咪唔會拒絕你囉』，呢啲聲音聽得好多。（有冇天使幫你？）有，除咗神，身邊有好多姊妹，好似衞蘭、衞詩、鍾舒漫，大家都喺呢行好多年，又係獨立歌手冇簽公司。」

Grace與老公Daniel結婚7年，被主持問可有『七年之癢』？她大爆去年完成個人演唱會後受到情緒困擾，回家不斷向老公發洩，令Daniel終忍不住開腔，「記得做完演唱會一、兩個月，自己有啲委屈同覺得做得唔好，情緒好波動，佢（老公）有一日都話未必受到我咁多情緒，因為佢過去幾個月都受咗好多，我先打開眼睛睇。」

之後兩人一同接受婚姻輔導，幸好過程中令夫婦倆從新認識對方，「我哋上咗十幾堂，喺專業底下，我慢慢學習欣賞我老公，而每次輔導完之後，我哋都會去食飯，互相坦白講出感受，兩個人感情又再好啲。