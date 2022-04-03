王喜入境台灣確診 做檢測被撩到流鼻血報警求助

王喜今日在網上分享圖片及影片，透露自己入境台灣做PCR檢測時，被撩至流鼻血，整個口罩血跡斑斑。其後他再上載照片，提及案發經過，並稱已報警求助。

要求涉事人員自首 王喜稱當時一名身穿白保護衣的醫護人員，用右手持棉棒，捅入他右鼻孔︰「同時用左手按我後腦往前推，我感覺痛楚往後縮，她要我忍耐，再來一次，她說她不會令我痛楚，我相信她，然後，她再一次右手捅我鼻孔，左手推我頭往前，造成我右鼻孔流血。」他指對方見狀立即逃之夭夭︰「這個女性立即離開現場，不知所縱。其他人員，無人知道這女性的名字和去向。現在，我呼籲這位捅傷我的女性，立即向我自首。」

檢測結果呈陽性 禍不單行，王喜被告之其檢測結果呈陽性，他回覆友人查詢時說︰「止咗血啦。有心。登機前12小時仲係陰性，但15小時航程後就陽咗，我估係華航機員傳染我囉。」未幾他上載照片表示警察已到場，並以「報警處理」為題寫道︰「警察到場，在外圍，隔住玻璃跟我說：『上網去1922查詢誰幫你做這個。』我問：『就是我自己去查案？那麼，你們現在會幫我做紀錄嗎？』警察說：『不會。你跟他走，他們會處理。』」