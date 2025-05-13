王喜台灣兩度被迷姦 拍片自爆經歷公開傷勢照片

香港藝人王喜數年前從英國移居台灣，淡出幕前的他活躍社交媒體，他在YouTube開設個人頻道「喜來大DD」，在昨晚公開的影片中，王喜竟自爆在台灣第一次被迷姦經過。
王喜上載「我第一次被迷姦」的影片，他聲稱於2024年7月15日清晨時份，在位於台灣西北部的新竹縣被一名男子迷姦，他表示去新竹原因，是原定同年7月5日相約到一名當地同性朋友的寓所，但當天下午3時半左右，他從板橋當時住宿地點離開時，落到地面見到五名男子圍住一名體型瘦削的管理員，他指上次打算了解情況後，卻發生了一件「暫時唔能夠公開嘅事」，繼而無法到新竹應約，其身上財物、匙卡、手機等均被扣起，亦跟友人失聯被迫爽約。
2024年7月首次被迷姦
說到7月15日在這名台灣朋友家中首次被迷姦，當時他趴著醒來時感覺似窒息，打算起來時後面有人按住，掙扎一輪後再次「斷片」，當清醒過來驚覺自己從床上已跌落地板，不確定自己昏迷了多久，起身時感覺身上有痛楚，行出廳見到這位友人若無其事玩手機，並顯得漠不關心，之後朋友堅持要他乘搭早上8時25分的火車，即使有更早的班次，並開車將他送到離車站較遠地方，當行入車站到月台進入車廂，期間注意到有一些人行為怪異，當返到住處即用手機拍下自己身上傷勢。王喜解釋為何沒有立即報警，並表達了對警方的懷疑。
翌日醒來發現失禁
另外，王喜亦自揭在2024年12月10日發生第二次類似遭遇，他在朋友家跟兩名男性飲酒後失去意識，醒來時發現自己被壓制，眼前黑色一片，再次失去意識後，隔天在床上醒來發現自己全身血跡及膝蓋瘀黑，臀部之間更有夾雜有白色異物的糞便，清醒後知道自己失禁，而兩位友人亦表現得若無其事，王喜事後就醫，在醫院中，他遇到不願提供協助的醫護人員，他持續經歷健康問題，後被診斷出患有橫紋肌溶解症，認為是跟他遭受侵犯有關。