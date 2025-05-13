王喜台灣兩度被迷姦 拍片自爆經歷公開傷勢照片

香港藝人王喜數年前從英國移居台灣，淡出幕前的他活躍社交媒體，他在YouTube開設個人頻道「喜來大DD」，在昨晚公開的影片中，王喜竟自爆在台灣第一次被迷姦經過。

王喜上載「我第一次被迷姦」的影片，他聲稱於2024年7月15日清晨時份，在位於台灣西北部的新竹縣被一名男子迷姦，他表示去新竹原因，是原定同年7月5日相約到一名當地同性朋友的寓所，但當天下午3時半左右，他從板橋當時住宿地點離開時，落到地面見到五名男子圍住一名體型瘦削的管理員，他指上次打算了解情況後，卻發生了一件「暫時唔能夠公開嘅事」，繼而無法到新竹應約，其身上財物、匙卡、手機等均被扣起，亦跟友人失聯被迫爽約。