王喜自爆57歲患末期腎衰竭 由被判「終身洗腎」好轉到自簽出院

在《烈火雄心》飾演消防員「駱天祐」而走紅的王喜，數年前他由英國移居台灣後，仍經常在社交網民分享近況，又成立YouTube頻道「喜來大DD」拍攝短片，更不時與「志雲大師」陳志雲直播對話，惟他昨日（14日）突然在IG公開兩張驗身報告的指數，自爆患上腎衰竭，幸現時已經出院回家。

王喜：爸媽給我的基因跌撞唔爛堅如磐石

王喜在帖文表示：「由被判『終身洗腎』到『自簽出院』；由末期腎衰竭到3B期腎衰竭；證明爸媽給我的基因跌撞唔爛堅如磐石。」而後續還有多個Hashtag，表示 #第三集橫紋肌溶解急性腎衰竭 #第二集冇全名冇得告 #第一集 #comingsoon，似是預告將會再拍片。

網友知道王喜的身體狀況都表示憂人，紛紛叮囑他要「保重」，又提醒「腎病要非常注意飲食」「血糖也是要密切監控了」，而有好友則留言「喜，原來咁大件事😔 ，希望你早日康復!!!」。