王嘉儀加盟Juno唱片公司 新歌《自然變態》MV挑戰飛車跳舞

《自然變態》由Sophy作曲，結合Disco及House元素的輕快舞曲，找來曾在大館《留念》音樂製作計劃合作的周耀輝填詞，獲殿堂級詞人加持，Sophy坦言十分鍾愛耀輝的意念，「耀輝用一個宏觀角度講何謂『變態』，好喜歡佢呢個從『變』講到『變態』嘅概念。其實好多我哋視為唔正常甚或變態嘅事情，又或者變幻本身呢件事，都係自然嘅一部份，擁抱呢啲變幻、唔正常，或者社會覺得變態嘅事情，係一種好有力量同解放嘅心情。」

去年中加盟Juno唱片公司幻・國文化唱作女歌手王嘉儀(Sophy)，於疫情期間特地飛往台灣錄製首支派台歌《自然變態》，她更在MV中首度跳舞和飛車，希望為大家帶來超爽快感，她表示，「我哋身處變幻不安嘅時代、環境，希望訢歌可俾大家一種好自由、好爽的感覺，也可帶力量俾大家。」

靠「古靈精怪」朋友 釋放自己

Sophy選擇飛到台灣錄音製作新歌，她形容能在疫情之下去台灣錄音是一件非常幸福的事，「可以喺台灣同唔同音樂人合作，喺佢哋身上學到好多唔同東西，擴濶我視野後，返嚟跟香港音樂人合作，可令今次專輯更多元化，秉承自己做音樂嘅精神。」MV方面，今次Sophy找來一班她形容為「古靈精怪」的朋友參與其中，讓她盡情釋放自己，透過跳舞表達內在情緒，「始終係一首舞曲，所以將自己以前從未展現過嘅面向俾大家睇。其實每一次做新Project都希望挑戰自己，而隨住《自然變態》嘅音樂郁動我嘅身體，是很自然的事情，希望大家會有新鮮感，會覺得我郁得夠自然夠好睇。」除了跳舞，不懂駕駛的Sophy更要在MV中「飛車」！Sophy笑說：「場景同歌曲係非常吻合，但本人係冇揸車，係幾需要豁出去同埋有膽量去做嘅嘗試，不過最緊要拍出嚟好睇同進入到呢首歌嘅音樂世界。」

《我是現場》與陳柏宇限定合唱

除了忙於新歌宣傳，Sophy亦全情投入月尾《FWD 富衛保險呈獻“我是現場” 音樂會005 陳柏宇 x 王嘉儀》的綵排。談到與陳柏宇(Jason)在音樂上的交流，Sophy大表雀躍：「我同Jason及團隊都有好多唔同諗法，特別加插合唱環節，專程為今次《我是現場005》重新編曲，其間限定只此當晚，有啲本身係合唱歌，亦有一啲係其他歌手嘅獨唱作品改做合唱，係我自己都十分期待呢！」