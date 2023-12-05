王嘉儀新一條龍全包辦專輯 受黃偉文麥浚龍啟發加深度

王嘉儀Sophy用上兩年時間，終於推出最新個人大碟《水性揚花》。她創作出12首作品，收錄在碟中，而受到老闆麥浚龍及填詞人黃偉文的啟發，Sophy進一步發掘自己的獨特性，為《水性揚花》這張專輯帶來更多驚喜。 這次《水性揚花》12首作品中，不乏廣東歌、國語歌及英文歌，Sophy表示，其實做音樂不用過於局限自己，聽音樂的亦一樣！她道：「我不嬲寫歌都鍾意跨曲風跨語言，寫Demo鍾意有英文歌。其實大家對於乜嘢為之香港嘅音樂，乜嘢係廣東歌，個定義已經愈嚟愈寬闊、寬鬆，其實隨心所欲，諗到乜嘢咪寫低，唔一定要限死一個語言，我香港台灣兩邊走，都係水性『揚』花嘅狀態，只要係自己嘅創作，用乜嘢語言都冇所謂，希望大家會聽慣呢種新鮮做法啦！」

Sophy刻意將「楊」字換上「揚」字，Sophy解釋碟名由來及當中創作意念，道：「好多人覺得水性楊花係貶義，但專輯個名就用《水性揚花》，係想將呢個貶義重新定義，變成有力嘅一件事。」而這次重新定義，源自Sophy正經歷人生重要關口，她說：「一開始做呢隻碟就諗：乜嘢為之女人？因為自己正跨越29到30歲嘅關口，喺呢個問題上做創作，然後發現人係需要某一種柔軟、某一種女人特質，去面對呢個世界，所以呢種柔軟貫穿咗呢隻碟。」 除了自身，過去疫情的反覆狀態，也令Sophy反思，她說：「水嘅意象，好紀錄到我哋呢個年代呢種狀況，喺疫情做呢隻碟，有好多飄浮不定嘅狀態，喺台灣錄歌時突然有第5波疫情，呢啲不能控制嘅因素不停喺我哋身邊發生，點樣可以面對呢啲飄忽、混沌？我哋要揚起我哋嘅水花，散發當中嘅力量。」