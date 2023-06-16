王嘉儀新歌MV獲麥浚龍執導 練舞兩個月抵冷拍落海戲

王嘉儀(Sophy)繼推出《自然變態》及《淹悶》兩首電子曲風的作品後，新歌回歸抒情歌的懷抱，Sophy與台灣金曲獎常客陳君豪聯合作曲，《我們的鬼魂》由首次合作的黃偉文填詞，麥浚龍執導拍MV，超強班底令Sophy不敢怠慢，花了兩個月練舞，為了在十幾度下，一Take過從沙灘走進海浪中，她更要特地學潛水和操練體能，極具挑戰性。

從淡淡然到盪氣迴腸的旋律，結合Wyman筆下的淒美歌詞，MV導演Juno特地構思了充滿詩意的劇情與畫面，Sophy從去年12月開始排舞，排足2個月，「因應劇情，MV裡面我既然獨舞，亦要與舞者一同雙人舞，透過舞蹈表達懷緬對一段以往嘅戀情嘅眷戀同不捨。」

Juno向來要求高，動用電影Crew拍MV，Sophy坦言有壓力，「對比我以往拍MV嘅模式，係一種升級，因為好多長鏡頭，好少機會可以拍到。」Sophy更指Juno睇景後，更提醒她拍攝前要調節生理時鐘早睡早起，她說：「睇景後Juno打電話俾我，話呢個Shoot即將好辛苦，因為要喺十幾度天氣行入海浪，落完凍水後仲要拍十幾個鐘跳舞。」Sophy見識到Juno的瘋狂，全因要做出最美的畫面，Sophy續說：「拍攝當日要朝早5點開機，因為想捕足日出嘅Magic Hour，拍出嚟好靚，好似一幅畫！但拍嘅當下好記得係2月尾，嗰朝15度，坐喺沙灘海邊，已經凍到傻咗，因為我身上著嘅衫要追求飄逸詩意，係非常艱難，好有挑戰性。」