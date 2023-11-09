王嘉儀Sophy與台灣金曲獎歌手黃宣首合作 做嚴師教授廣東話

惺惺相惜
王嘉儀Sophy音樂風格向來自成一格，不斷尋求創新，她與台灣金曲獎得獎歌手YELLOW黃宣合作，推出新歌《Race of Faith（ft. YELLOW黃宣）》，糅合兩人一剛一柔的曲風，Sophy更充當嚴厲的廣東話老師，教黃宣唱廣東話。
Sophy與YELLOW早於2019年便認識，當時她經常到台灣做音樂，碰巧在認識的製作人IG Story中看到YELLOW唱歌，她回憶道：「他唱歌好厲害，很有才華又有魅力，聽過他的音樂和看過他的現場表演會立刻成為他的粉絲。其實他的作品給我很多的力量、啟發和靈感。當時在台北自己一個闖蕩，認識到他覺得很幸運，他像是個太陽一樣，給身邊人很多的溫暖。因緣際會之下見面，他又好喜歡我的作品，我們就這樣結緣了。」至於YELLOW，早在見面之前已對Sophy略知一二，他說：「在這之前只知道她做的音樂前衛具實驗性是個厲害的狠角色，認識之後，覺得她整個人很像卡通人物般鬼靈精怪、活潑大方，比我想像中還要瘋癲，如果明天隕石撞地球，她一定會第一個把隕石吃掉，就是一個這樣的奇女子，我非常欣賞。」Sophy自覺跟YELLOW在音樂上的理念與藝術追求的想法很接近，這次創作《Race of Faith》帶有Soul與EDM的元素，就覺得很適合YELLOW，就主動邀請合作，對方亦一口答應。
Sophy與YELLOW的曲風與演繹，一剛一柔，擦出令人意想不到的火花，Sophy解釋當中玄機：「YELLOW戲劇出身，他的演繹帶有戲劇式，跟我比較騷靈比較輕的唱法結合，在這次的合作中，某程度上是將YELLOW溫柔的一面，跟我比較戲劇性的一面帶出來。」YELLOW則表示，希望樂迷能感應到他們製作背後的心思與情感，他說：「我自己已經喜歡這個歌曲，對作品的喜愛必定會相互作用，探索的過程討論各種可能，把感動留在聽者心中才是最大意義。」歌曲中，YELLOW需要唱出廣東話歌詞，幸好旁邊就有一位嚴格的老師Sophy！YELLOW說：「不瞞大家說，Sophy也算是我的粵語老師，她非常嚴格，我通常跟她聊天自然就會講粵語，講不好還會被她揍，每天要我唸個五十至一百遍都是小兒科，被罰朗誦都是日常，算是名師出『光』徒了。」YELLOW 直接以自己的光頭來開個小玩笑，至於他的廣東話咬字，只要聽《Race of Faith》就知合格有餘。