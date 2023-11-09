王嘉儀Sophy與台灣金曲獎歌手黃宣首合作 做嚴師教授廣東話

惺惺相惜

王嘉儀Sophy音樂風格向來自成一格，不斷尋求創新，她與台灣金曲獎得獎歌手YELLOW黃宣合作，推出新歌《Race of Faith（ft. YELLOW黃宣）》，糅合兩人一剛一柔的曲風，Sophy更充當嚴厲的廣東話老師，教黃宣唱廣東話。



Sophy與YELLOW早於2019年便認識，當時她經常到台灣做音樂，碰巧在認識的製作人IG Story中看到YELLOW唱歌，她回憶道：「他唱歌好厲害，很有才華又有魅力，聽過他的音樂和看過他的現場表演會立刻成為他的粉絲。其實他的作品給我很多的力量、啟發和靈感。當時在台北自己一個闖蕩，認識到他覺得很幸運，他像是個太陽一樣，給身邊人很多的溫暖。因緣際會之下見面，他又好喜歡我的作品，我們就這樣結緣了。」至於YELLOW，早在見面之前已對Sophy略知一二，他說：「在這之前只知道她做的音樂前衛具實驗性是個厲害的狠角色，認識之後，覺得她整個人很像卡通人物般鬼靈精怪、活潑大方，比我想像中還要瘋癲，如果明天隕石撞地球，她一定會第一個把隕石吃掉，就是一個這樣的奇女子，我非常欣賞。」Sophy自覺跟YELLOW在音樂上的理念與藝術追求的想法很接近，這次創作《Race of Faith》帶有Soul與EDM的元素，就覺得很適合YELLOW，就主動邀請合作，對方亦一口答應。

