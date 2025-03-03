王嘉爾成美肌品牌大使 分享白富帥秘訣

護膚品牌安耐曬(ANESSA)，近日官宣王嘉爾(Jackson Wang)成為其亞太區全新代言人。擁有多重身份兼「白富帥」的Jackson表示：「無論當天工作與否，我都會習慣在保濕乳霜後擦上防曬，抵抗紫外線。」他還分享自己的護膚心得，強調從最強防曬開始。
在新廣告中，Jackson化身為活力十足的「體躁王子」，展現他在水中玩耍的動感形象。以下是一些他日常護膚和防曬的分享，包括必定會塗抹防曬產品，熱愛沙灘和游泳的他，十分重視選擇合適的防曬產品，確保做好防曬、潔面和護膚的每個步驟。
Jackson無論工作多疲勞，每天必定洗澡，會徹底清洗全身，最後再洗臉，以避免洗髮水或沐浴露殘留在皮膚上造成損害，他又透露其護膚程序：「第一步爽膚水(Toner)、第二步精華(Essence)、第三步保濕霜(Moisturiser)，以及第四步白天使用防曬，晚上則使用睡眠面膜。」
由於Jackson的皮膚屬於敏感性，他自言會高度管理飲食，注重從內到外的保養，他說：「會確保飲用充足的水分和攝取足夠的蔬果。亦因工作繁忙，我會隨身攜帶攪拌杯，製作特飲Jackson Shake，用以補充每日所需的蔬果。這款特飲的材料包括蘋果、橙、提子、香蕉、椰菜、西蘭花和蜜糖。」Jackson的健康生活方式和護膚心得，讓fans了解到防曬和護膚的重要性。