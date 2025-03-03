王嘉爾成美肌品牌大使 分享白富帥秘訣

護膚品牌安耐曬(ANESSA)，近日官宣王嘉爾(Jackson Wang)成為其亞太區全新代言人。擁有多重身份兼「白富帥」的Jackson表示：「無論當天工作與否，我都會習慣在保濕乳霜後擦上防曬，抵抗紫外線。」他還分享自己的護膚心得，強調從最強防曬開始。

在新廣告中，Jackson化身為活力十足的「體躁王子」，展現他在水中玩耍的動感形象。以下是一些他日常護膚和防曬的分享，包括必定會塗抹防曬產品，熱愛沙灘和游泳的他，十分重視選擇合適的防曬產品，確保做好防曬、潔面和護膚的每個步驟。