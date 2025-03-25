王嘉爾新碟訴說入行後成長故事 官宣單曲《GBAD》本周五上架

Jackson王嘉爾本年度全新專輯《MAGIC MAN 2》即將發行，繼早前推出《High Alone》後，今日官宣最新單曲《GBAD》將於本周五（3月28日）00:00全球上架，Jackson即透過社交平台公開熊貓眼妝宣傳照及10秒teaser。

《MAGIC MAN 2》專輯歷經一年多精心打磨，是Jackson職業生涯中首次遠離演藝圈這個大染缸，訴說他出道以來在圈中的成長故事，當中包括Jackson的人生、工作和情緒的種種經歷，希望將他最真實的一面獻給大家。王嘉爾表示：「愛、信任和原則，是我永遠堅信的事情。但在我們所處的世界裏，每個人的標準不同。我們只能尋覓志同道合的人，但終究無法真正找到。」是次專輯共分為四個章節，每個章節都帶出Jackson 在不同時期的真實經歷和內心世界；由不被認同而狂操不安，到失去自我的深沉反思，繼而從頭自我定位再出發，誓要擺脫他人在Jackson身上附加的標籤，最終要透過超乎想像的努力才找到內心的平靜。這張專輯絕對是王嘉爾個人進化的真實紀錄，將在2025年夏季正式面世。