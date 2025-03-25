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娛樂
2025-03-25 18:02:23

王嘉爾新碟訴說入行後成長故事 官宣單曲《GBAD》本周五上架

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王嘉爾今日官宣最新單曲《GBAD》於本周五全球上架。

王嘉爾今日官宣最新單曲《GBAD》於本周五全球上架。

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Jackson王嘉爾本年度全新專輯《MAGIC MAN 2》即將發行繼早前推出《High Alone》後，今日官宣最新單曲《GBAD》將於本周五（328日）00:00全球上架，Jackson即透過社交平台公開熊貓眼妝宣傳照及10秒teaser。

《MAGIC MAN 2》專輯歷經一年多精心打磨Jackson職業生涯中首次遠離演藝圈這個大染缸訴說他出道以來在圈中的成長故事當中包括Jackson的人生、工作和情緒的種種經歷希望將他最真實的一面獻給大家王嘉爾表示：「愛、信任和原則，是我永遠堅信的事情。但在我們所處的世界裏，每個人的標準不同。我們只能尋覓志同道合的人，但終究無法真正找到。」是次專輯共分為四個章節，每個章節都帶出Jackson 在不同時期的真實經歷和內心世界由不被認同而狂操不安到失去自我的深沉反思繼而從頭自我定位出發誓要擺脫他人在Jackson身上附加的標籤最終要透過超乎想像的努力才找到內心的平靜這張專輯絕對是王嘉爾個人進化的真實紀錄將在2025年夏季正式面世。

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社交平台粉絲破億

王嘉爾近年個人成績有目共睹，其全球巡唱《MAGIC MAN WORLD TOUR》場場爆滿，且一票難求2023科切拉音樂節上Jackson獲邀出席任表演嘉賓，更創造了歷史，成為第一位三次登上該音樂節舞台的中國solo歌手。此外Jackson時尚界的寵兒不僅擔任LV品牌代言人同時是Cartier全球品牌大使以及軒尼詩品牌全球代言人，最近更是被任命為NikeJordan Brand的創意總監。目前，Jackson的社交平台擁有超過1億粉絲，單是IG已有3271萬followers。 

王嘉爾今夏發行的全新專輯，會用音樂來訴說入行後成長故事。

王嘉爾今夏發行的全新專輯，會用音樂來訴說入行後成長故事。

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