王嘉爾目標35歲前結婚生仔 一見鍾情對象要好有料

31歲王嘉爾（Jackson Wang）今日到金鐘出席其個人品牌發布會，他透露今次返港為姜濤擔任個場嘉賓，於是順道將個人品牌帶來香港跟大家分享。他表示會在23日離開，未能在港過聖誕，但會跟家人一齊食飯做冬。

Jackson透露除了準備個唱外，還要準備中文專輯，更承諾會有廣東歌，笑謂大家屆時不要笑他個咬字。問到有沒有聖誕假放，他說：「我無holiday!」問到新碟會否找香港的音樂人合作，他說：「一定會，識嗰幾個，如果佢哋公司有啲良心，傾到一個唔會令我破產嘅價錢就ok！」