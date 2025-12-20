王嘉爾目標35歲前結婚生仔 一見鍾情對象要好有料

31歲王嘉爾（Jackson Wang）今日到金鐘出席其個人品牌發布會，他透露今次返港為姜濤擔任個場嘉賓，於是順道將個人品牌帶來香港跟大家分享。他表示會在23日離開，未能在港過聖誕，但會跟家人一齊食飯做冬。
Jackson透露除了準備個唱外，還要準備中文專輯，更承諾會有廣東歌，笑謂大家屆時不要笑他個咬字。問到有沒有聖誕假放，他說：「我無holiday!」問到新碟會否找香港的音樂人合作，他說：「一定會，識嗰幾個，如果佢哋公司有啲良心，傾到一個唔會令我破產嘅價錢就ok！」
目前未有女朋友
提到早前他在黎芷珊的訪問大膽分享私人事，他說：「都冇乜問題，大家都係人。（個個都好suprise!）點解要surprise嘅？我覺得『I’m just me』，分享自己嘅嘢，好似去邊玩、落pub呢啲係一件壞事，唔知點解啲人覺得落pub就係壞，重點係你喺pub到做嘅係好定壞，我哋嘅夜生活唔應該咁樣被人誤解。」他更主動表示現時沒有拍拖，自己則希望可以在35歲前結婚，組織家庭及生小朋友。他笑謂沒有揀偶，只要是一個人，「冇特定條件，只要啱就得。遇到就遇到，唔係揀衫。（會唔會閃婚？）未來嘅嘢講唔到。」呢度有冇羨慕Tyson Yoshi結婚，他表示沒有，最重要對方開心。至於會否一見鍾情，他說：「如果對方令到我係咁衝動，咁就一定好有料先得喇！」