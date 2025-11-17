王嘉爾透露停工導火線 自爆低潮期曾不想活下去

Jackson透露決定停工一年的導火線，並非單一事件，他直言：「最重要唔係嗰件事，最重要係（啲事件）一齊 360（所有不好事情一起發生）。」他指若果被騙財，只是物質上的損失還可以接受，但真正的是內心受創，「同我工作嘅人，我覺得大家都係friend吖，但邊有得嚟咁多friend吖，你嘅夢想係你嘅夢想，人哋都有自己嘅夢想......我覺得人愈大係真係要撞板，咪當交學費，但個問題係個心。」Jackson字裏行間似乎暗示了一些不快事件。

不想活下去

Jackson 透露自己年少出道，歷盡辛酸，「我10歲練體操、之後再練劍擊，突然間天時地利人和遇到星探，之後就去韓國K-POP。我出道19歲，嗰時我係未ready社會，我連Form 7都未畢業，你話咁嘅年紀我識鬼社會咩？（然後）愈嚟愈多人見，我唔知點樣handle呢一切......」他更透露低潮期時曾不想活下去：「最唔開心、最down嗰時，係乜嘢諗法都有諗過㗎，你冇時間去反應，只係覺得我乜嘢都唔想做，好似覺得自己都唔知自己係邊個，我係諗過我唔想再活落去。（芷珊：吓？）係有㗎，我都Surprise，因為我由運動員、到練習生、再出道去海外，我覺得我係捱到嘅。」Jackson透露自己的內心世界，令不少粉絲都十分心痛，並紛紛留言為他送上支持和鼓勵。