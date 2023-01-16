王嘉爾開騷爆愛國論怒斥外媒 中信里昂風水測會遇大事

韓國男團GOT7香港成員王嘉爾早前在英國開騷，期間一度爆粗斥外國媒體抹黑中國，他說︰「那些垃圾媒體都是在扯談，這和中國不一樣。媒體，該死的媒體，你只要去中國旅行一次，你就知道這裡是多麼令人著迷的地方，我保證。我不知道你們想玩甚麼遊戲，我XX的不知道，我只是一個藝術家，我是一個藝人，我是一個市民，我是一個人，我不知道那些甚麼玩意，我才不在乎呢。」

不時高調愛國 王嘉爾的言論在中國引來極大迴響，不少人轉載相關影片並大讚他是個「真男人」，就連歐陽震華亦公開大讚。大陸網民指王嘉爾在香港出世，韓國出道，但沒有忘記自己是個中國人。其實王嘉爾也不是首次表達愛國情懷，自他進軍中國市場之後，不時高調做出愛國舉動，19年在智利開騷時，有現場觀眾向他遞上中國國旗，他立即披上身並高呼「Call me China man」。另外，他在歐洲出席活動時，有韓國粉絲用韓文跟他打招味，他卻跟對方說︰「I am Chinese. OK？」