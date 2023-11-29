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娛樂
2023-11-29 17:58:53

王嘉爾Jackson Wang晉升創意總監 為主理系列辦沉浸式概念Show

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王嘉爾

全新系列「DONG」由Jason Wang擔綱創意總監。

王嘉爾(Jackson Wang)被指近日返港，傳出獲國際名牌Louis Vuitton(LV)邀請出席明天(30日)在尖沙咀星光大道舉行的盛大時裝Show。近年，Jackson Wang的確由歌手身份踩入時尚圈，更成為潮流界代表。

FILA FUSION X TEAM WANG design於上海C·PARK Haisu舉辦2023跨界合作系列「DONG」沉浸式概念Show，正式宣布FILA旗下潮流運動品牌FILA FUSION與多元時尚高街品牌TEAM WANG design開啟跨界合作項目。此次膠囊系列「DONG」由Jackson Wang擔綱創意總監，「DONG」意為「東」， 亦意為「動」，旨在傳遞合作背後所蘊含的信念力量Movement from the East。

王嘉爾

王嘉爾主理的「DONG」，在上海舉行沉浸式概念Show。

由創意總監Jackson Wang親自執導的宣傳概念大片《YOU/OUY》 此系列主題「DONG」在Jackson Wang的想法下延展至創意設計、產品設計、宣傳創意及概念大秀等全過程之中，他親力深入每一個細節，旨在為大眾更好地呈現雙方此次合作想要傳達的理念。Jackson表示：「TEAM WANG design作為代表東方的品牌，我們渴望呈敘彼此共同的信仰與願景，以及‘動’於我們每個⼈而言的重要性。在我們所生活的世界中，我們不斷尋找屬於自己的幸福之道，始終朝著各自的夢想與人生目的地前行。所有不被看見的堅持都會因為熱愛而充滿意義。這段高山低谷的挑戰之旅，總是讓悟到人生寬廣。但請相信，我們自己才是這切的核心。在險阻之中、困難之際，你自己就 是答案，不是別，也非物外之物。如步履不停，旅程就將繼續。保持前行，認識你自己，創造屬於你的歷史。」

Jason Wang由歌手身份踩入時尚圈，更成為潮流界代表人物。 王嘉爾主理的「DONG」在上海舉行沉浸式概念Show順利舉行。
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