王嘉爾Jason Wang晉升創意總監 為主理系列辦沉浸式概念Show

由創意總監Jason Wang親自執導的宣傳概念大片《YOU/OUY》 此系列主題「DONG」在Jason Wang的想法下延展至創意設計、產品設計、宣傳創意及概念大秀等全過程之中，他親力深入每一個細節，旨在為大眾更好地呈現雙方此次合作想要傳達的理念。Jason表示：「TEAM WANG design作為代表東方的品牌，我們渴望呈敘彼此共同的信仰與願景，以及‘動’於我們每個⼈而言的重要性。在我們所生活的世界中，我們不斷尋找屬於自己的幸福之道，始終朝著各自的夢想與人生目的地前行。所有不被看見的堅持都會因為熱愛而充滿意義。這段高山低谷的挑戰之旅，總是讓⼈領悟到人生寬廣。但請相信，我們自己才是這⼀切的核心。在險阻之中、困難之際，你自己就 是答案，不是別⼈，也非物外之物。如步履不停，旅程就將繼續。保持前行，認識你自己，創造屬於你的歷史。」