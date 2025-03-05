王大陸涉教唆富二代教訓司機 恐被列為「劣跡藝人」遭內地封殺

王大陸連環爆出負面消息，繼涉嫌扮心臟病偽造醫療證明企圖逃兵役後，昨日又爆出被控殺人未遂，遭台灣警方拘捕，令近年把事業放在大陸的王大陸，料被內地官方列為「劣跡藝人」！
500萬台幣保釋
據台媒報道，王大陸日前搭飛機回台灣，事前透過call車平台叫車接送，怎料派來的車輛令王大陸不滿，認為車輛又舊又非名牌，王大陸涉嫌找人怒打司機，受害者被打到滿身傷痕，台媒又指是王大陸教唆富二代好友游翔閔教訓司機，形容手法相當兇殘，消息更指司機傷至昏迷狀態，現時王大陸已被警方拘捕，將以「殺人未遂」作調查主線。目前，王大陸需繳500萬台幣（約118萬港幣）保釋，並限制出境及限制住居，共犯富二代游翔閔正被羈押，並禁止接見通信。
5作品或上映無期
王大陸因台灣賣座電影《我的少女時代》爆紅，成名後轉戰大陸發展，如今涉嫌殺人未遂，在微博也引發熱議，大陸有媒體分析，若他被列入「劣跡藝人」名單，他近年拍落的5部作品，包括電影《無法饒恕》、《腹喜》、電視劇《信條》、《吉屋》及《在不安的世界安靜地活》，均可能無法如期上映，甚至需耗費巨資重拍，對製作方造成重大損失。
事實上，內地自2014年起實施「劣跡令」，內容明確規定藝人若違法行為造成不良社會影響，將面臨節目播放限制，甚至全面封殺。王大陸如今惹上官非，大有機會被列入劣跡藝人，演藝事業隨時玩完。