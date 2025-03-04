王大陸涉殺人未遂丨疑似傷者女兒公開父親傷勢︰我爸是哪裡得罪你

台灣藝人王大陸今日被有關當局以涉「殺人未遂」上門拘捕。據台媒指，王大陸因不滿call車平台派給他的車輛太差，於是找人痛打司機及派車員，更用「相當兇殘」字眼去形容兩位傷者情況。報道提到王大陸見到警察登門時大感驚訝，更問警方「你們不是已經來過了？」又問「現在甚麼狀況」，得知自己被控「殺人未遂」後，反應呆滯，現時他已被送往新北地檢署複訊。

其後有自稱是受害人的女兒轉載新聞，並留言說︰「我爸是哪裡得罪你……就只不過車開的沒那麼好，你下手竟然如此兇殘。」之後再上載一隻與傷者手牽手的照片，見到傷者的手腕位置出現一個長方形的傷痕，並再留言說到︰「為了逃兵有必要做成這樣嗎？」、「他真的好無情」、「我很心疼⋯很不敢相信會是你⋯我也看過你演的劇也曾經很欣賞你 以為經歷過逃兵事件你會洗心革面 想不到竟然因為一件小事情教唆殺人⋯我想都想不到你是這種魔鬼。」不少網民送上祝福，亦有人認為可能是假帳號，呼籲網民「勿跟車太貼」。