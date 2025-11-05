王子全面停工再向范姜彥豐道歉 邱勝翊：與粿粿共同誠實面對

鄧麗欣（Stephy）舊愛王子（邱勝翊）捲入粿粿婚變風波，被男星范姜彥豐公開控訴介入婚姻即人氣插水，王子已遭經理人公司宣布全面停工，星期二（4日）晚上，他透過社交平台誠心向范姜彥豐道歉，過程中一度希望以金錢和解，並發出最新律師聲明，強調針對不當行為，卻因金額和給付方式而未能達成共識，感到相當遺憾。 商討賠償失敗 王子在IG發文表示，在范姜彥豐公開事件前，自己亦深明事情總有⼀天會被爆出來，作為公眾⼈物犯錯，他亦沒有打算逃避，他向范姜彥豐見⾯時，向對方當⾯鞠躬道歉，並多次商討賠償⾦額，面對范姜方面要求提出清償父親債務的相關證明，他也整理記錄並提供資料，讓對方了解金額對他來說已經超過負荷。

王子透露，針對金額部分和范姜協調是否能分期付款，但最後雙方無法達成共識，故未能達成對方期待。王子又強調，明白犯錯就要付出代價，這是他應得的，所有責難他不會逃避，揚言會與粿粿共同誠實⾯對並積極解決，最後再向范姜彥豐和粿粿作出致歉。

王子律師聲明如下： 一、謹代當事人邱勝翊先生聲明如附件。 二、本律師全程協助邱先生與范姜先生及其前後委任之兩組不同律師聯繫溝通，期間邱先生對范姜先生指責其行為不當乙節誠心向范姜先生道歉，並無神隱、拒不認錯或拒絕協商和解之情事。此外，邱先生也依照范姜先生的要求提供了自己過去為家人清償債務之私人財務資料等相關證明，以利雙方評估和解方案，和解方案一度趨近而有成立和解之望，可惜因些微金額差距及給付方式而未能達成共識，我方深感遺憾。

三、本事件發生後，網路上陸續流傳諸多不實言論、圖片、照片或傳言，周刊亦多有不實報導，已涉有誹謗罪並有愈演愈烈之勢，此部分對於各方當事人及其家人造成之二度傷害不亞於事件之本質。當事人邱先生對於不當行為應擔負何種責任交由法院認定、絕不逃避，公眾人物亦非不得評論，然針對上開顯然觸犯法律之不實言論亦不能姑息；本事件涉及藝人私德而與公共利益無關，望社會大眾及媒體切勿再蓄意傳述不實之言論或有不理性之謾罵，當事人委託之律師團隊也將持續蒐證，捍衛法律規定及社會風氣，請勿以身試法。

四、此外，今日之種種將留下數位足跡，勢必對范姜先生及江小姐之未成年子女將來產生不當影響，基於保護當事人及未成年子女之立場，希望本事件之風波能止步於此，相信這也同時是范姜先生委託律師所發聲明中之共同期盼。 五、本事件已估用過多媒體版面及社會資源，相信此並非任何一個當事人所樂見；事件之前因後果諸多細節，均非局外人所得窺見全貌，盼社會大眾及各方給予當事人理性解決之空間，避免事件之傷害再次擴大。 聲明人：高鳳英律師