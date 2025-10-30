王子曾與鄧麗欣發展姐弟戀 爆搞人妻醜聞連累11月上海個唱掀退票潮

鄧麗欣（Stephy）舊愛、棒棒堂成員王子（邱勝翊）近日爆出醜聞，被台灣男星范姜彥豐公開指控介入他與太太粿粿之間的婚姻，指控女方婚內出軌王子，並稱手中握有兩人出軌證據，王子已火速道歉。
范姜彥豐表示曾主動向粿粿攤牌，惟太太一直否認不忠，他自言沒想到拍拖6年、結婚逾3年的妻子是個說謊時不眨眼的人。王子昨日被范姜彥豐公開控訴和妻子粿粿發展婚外情，事後王子表示自己不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀，並聲稱「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線。」
姐弟戀維持3年
消息曝光，王子形象立即插水，連帶他將於11月16日在上海演藝中心黑匣子舉辦的音樂會，因醜聞被發起抵制，陸續有網民在微博、小紅書等社交平台發文表示「今天爆出來這個事情，會不會影響上海音樂會啊？」大批粉絲也紛紛發聲表示「會不會主動退票啊」、「都塌房了，票都不給退，好無語啊」、「沒想到竟然會塌房，現在跟吃了屎一樣，就不能正經談戀愛嗎」、「真的白瞎了我還帶我不怎麽喜歡他的朋友一起買了票，現在只想退」、「抵制邱勝翊，劣質藝人別來內地撈錢」、「才剛翻紅沒多久就割粉絲韭菜，上海音樂會票價那麼高，現在又知三當三」，更網民揚言若主辦方不讓退票，到時會去現場抗議。
王子與鄧麗欣曾於2018年公開戀情，男方比Stephy細6年，兩人當時公開認愛，又高調在社交網放閃，惟在疫情爆發後二人長期分隔兩地，最終在2021年6月宣布分手，結束3年姐弟戀。