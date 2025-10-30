王子曾與鄧麗欣發展姐弟戀 爆搞人妻醜聞連累11月上海個唱掀退票潮

鄧麗欣（Stephy）舊愛、棒棒堂成員王子（邱勝翊）近日爆出醜聞，被台灣男星范姜彥豐公開指控介入他與太太粿粿之間的婚姻，指控女方婚內出軌王子，並稱手中握有兩人出軌證據，王子已火速道歉。

范姜彥豐表示曾主動向粿粿攤牌，惟太太一直否認不忠，他自言沒想到拍拖6年、結婚逾3年的妻子是個說謊時不眨眼的人。王子昨日被范姜彥豐公開控訴和妻子粿粿發展婚外情，事後王子表示自己不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀，並聲稱「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線。」