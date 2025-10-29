王子被揭偷食人妻粿粿 范姜彥豐拍片親述老婆婚內出軌

台灣男星邱勝翊(王子) 從出道至今戀情一直被受關注，王子曾經傳出與楊丞琳和郭雪芙等女藝人相戀，不過他只有公開承認與鄧麗欣（Stephy)有拍過拖，而他最近接受訪問表示自己正處於單身狀態。台灣男星范姜彥豐今日（29日）拍片指老婆粿粿婚內出軌，而偷情的對象就是王子。

指王子破壞家庭婚姻

范姜彥豐在社交網標記老婆粿粿與王子的IG帳號，並寫上：「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全，而且還永遠不會被發現吧？身邊知情的幫你們隱瞞，不知情的被你們利用，我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」

范姜彥豐續說自己知道真相之後，令他感到毛骨悚然：「這頂綠帽究竟從何時開始就戴在我頭上了？」范姜彥豐指老婆粿粿與王子毀了一個家庭，並表示：「聚會上居然還能一邊唱歌一邊笑著揶揄我，當時肯定覺得很好玩吧？」