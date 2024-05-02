王宗堯太太Julia首發文 「喊完再重新出發」一人支撐小食店

王宗堯因暴動罪成，被判囚6年2個月(74個月)。太太Julia昨日透過IG發文，首談自己的感受。她坦言大部時間都以淚洗面，但仍會自我安慰「每日瞓醒就重新出發」，並承諾會好好經營小食店。

Julia寫道︰「先生，你好嗎？對上一次拖住你手係 2 月 1 號⋯被攝入鏡頭為我地記錄了……今日 5月1 號……出面好大雨，入面呢？好似過咗好耐咁，原來只不過係3 個月……仲記得3 個月前嘅今日，我第一次由法庭一個人返嚟。第一次返到無你嘅家。當日連新聞都唔敢睇，接住嘅日子就係帶住無靈魂嘅身軀東奔西跑。每日風雨不改就係為咗短聚，希望你唔孤單。為咗氹你笑，仲特登去買啲同你著緊好似嘅衫著去引你笑。」