王宗堯太太Julia首發文 「喊完再重新出發」一人支撐小食店

王宗堯因暴動罪成，被判囚6年2個月(74個月)。太太Julia昨日透過IG發文，首談自己的感受。她坦言大部時間都以淚洗面，但仍會自我安慰「每日瞓醒就重新出發」，並承諾會好好經營小食店。
Julia寫道︰「先生，你好嗎？對上一次拖住你手係 2 月 1 號⋯被攝入鏡頭為我地記錄了……今日 5月1 號……出面好大雨，入面呢？好似過咗好耐咁，原來只不過係3 個月……仲記得3 個月前嘅今日，我第一次由法庭一個人返嚟。第一次返到無你嘅家。當日連新聞都唔敢睇，接住嘅日子就係帶住無靈魂嘅身軀東奔西跑。每日風雨不改就係為咗短聚，希望你唔孤單。為咗氹你笑，仲特登去買啲同你著緊好似嘅衫著去引你笑。」
王宗堯在獄中反安慰太太
她又提到王宗堯未有因此意志消沉，「永遠對我充滿信心嘅你，仲不斷鼓勵我自己一個都有能力keep 住去。我笑住話『我一定會做得比以前更好。』同事知，客人都知，早段日子返到黎都係喊，講起你就喊，見到你留低嘅嘢喊……」
由於下月便是端午節，相信他們的小食店亦要推出相關應節食物，她說︰「就連最近籌備嘅新節日產品，因為每件分量大，諗起無你喺到，我要自己一個人食⋯結果都係喊……喊完再重新出發。同自己講，每日瞓醒就重新出發。」
最後她表示應承過王宗堯會做得好好，並感謝身邊的同事，「聽日(2日)我會同過去3個月嘅每日一樣再重新出發……記於三個月後嘅今日，希望大家都要繼續好好生活。」