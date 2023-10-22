熱門搜尋:
施政報告2023 周天瑜 國泰航空 重陽節 SOGO Thankful Week 2023 莎莉蛋糕 以巴衝突 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 玫瑰崗中學 大閘蟹2023 精進建築 綠色債券 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-10-22 14:10:09

王宗堯情侶檔小食店試業 與女友Julia現身做店長

分享：
王宗堯與女友Julia情侶檔開小食外賣店，兩人事事親力親為。(羅錦鴻攝)

王宗堯與女友Julia情侶檔開小食外賣店，兩人事事親力親為。(羅錦鴻攝)

王宗堯與圈外女友Julia以情侶檔攜手開設小食外賣店，已於昨日(21日)在太子店舖試業，兩人從品牌標誌設計、產品研發等，均親力親為，更於本周末(21及22日)親自現身擔任店長，店舖以刈包、炸物作主打，配備咖啡、冷泡茶及特飲，並推出聯乘本地小店的食物及飲品，為大家帶來快樂的肚皮。

Ad Block
王宗堯與女友Julia情侶檔開小食外賣店，兩人事事親力親為。(羅錦鴻攝) 王宗堯與女友Julia情侶檔開小食外賣店，兩人事事親力親為。(羅錦鴻攝)

毅然踏足飲食界 冀望為香港人打造成功的方程式

藝人王宗堯與本身經營花藝店的Julia從未涉足飲食業，但近幾年不有少本地小店結業，連二人經常光顧外賣刈包小店亦不例外，於是萌生開設小食店的念頭，膽粗粗向店主請教食譜、做法，自此便有了小食店的雛形。接着的品牌設計、包裝、餐牌等，均是二人親力親為參與，王宗堯主力設計，品牌標誌便畫了 40 多個草稿樣本；而 Julia 則着力食物及飲品研發、行政事務等。開店做生意，除了滿足自己口腹之慾，當然也必須營運得當，因此二人表明其中一個目標就是「賺錢」，Julia補充說，「賺錢要賺得有用有價值，我哋希望用自己去做一個試驗，嘗試建立一個經營模式及產品，即使無餐飲經驗、資本唔多都能夠營運，假如成功，就可以變成一條基本嘅方程式，分享畀更多人，尤其係移民嘅香港人，去到其他地方都有能力做自己嘅小生意，將香港嘅味道帶到外地。」

Happy Belly外賣小食店以刈包、炸物作主打，配備咖啡、冷泡茶及特飲。(羅錦鴻攝) 游特製馬德里魷魚刈包 (素）及蝶豆花草莓梳打 游特製馬德里魷魚刈包 (素） 手拍青瓜咖啡湯力

聯乘本地小店 研發素刈包與青瓜咖啡

店名Happy Belly，意思簡單直接，就是希望大家吃罷拍拍肚皮，會感到滿足快樂！要客人快樂，首先店主要快樂，因此Julia將自己喜歡的口味、食物放在餐牌之中。除了「麻辣慢煮雞」、「芝士吉列蠔」、「台式魯肉片」香口濃郁的刈包，還特地與本地素食店「游° Yau Veggie Bistro」聯乘，加推素食選擇「游特製馬德里魷魚」，刈包醬料購自上環過百年歷史的老字號「源興香料」。飲品方面，則聯乘自家拼配豆及咖啡特飲的「Pedestrian Coffee」推出咖啡飲品，其中「手拍青瓜咖啡湯力」，將手拍青瓜做法與 espresso tonic 結合，新鮮清甜的滋味配搭炸物小食正是天作之合。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受