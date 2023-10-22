王宗堯情侶檔小食店試業 與女友Julia現身做店長

王宗堯與圈外女友Julia以情侶檔攜手開設小食外賣店，已於昨日(21日)在太子店舖試業，兩人從品牌標誌設計、產品研發等，均親力親為，更於本周末(21及22日)親自現身擔任店長，店舖以刈包、炸物作主打，配備咖啡、冷泡茶及特飲，並推出聯乘本地小店的食物及飲品，為大家帶來快樂的肚皮。

毅然踏足飲食界 冀望為香港人打造成功的方程式

藝人王宗堯與本身經營花藝店的Julia從未涉足飲食業，但近幾年不有少本地小店結業，連二人經常光顧外賣刈包小店亦不例外，於是萌生開設小食店的念頭，膽粗粗向店主請教食譜、做法，自此便有了小食店的雛形。接着的品牌設計、包裝、餐牌等，均是二人親力親為參與，王宗堯主力設計，品牌標誌便畫了 40 多個草稿樣本；而 Julia 則着力食物及飲品研發、行政事務等。開店做生意，除了滿足自己口腹之慾，當然也必須營運得當，因此二人表明其中一個目標就是「賺錢」，Julia補充說，「賺錢要賺得有用有價值，我哋希望用自己去做一個試驗，嘗試建立一個經營模式及產品，即使無餐飲經驗、資本唔多都能夠營運，假如成功，就可以變成一條基本嘅方程式，分享畀更多人，尤其係移民嘅香港人，去到其他地方都有能力做自己嘅小生意，將香港嘅味道帶到外地。」