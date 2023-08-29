王心凌開完刀投入演唱會準備 為出道20年親自打造「Sugar Monster家族」

親自打造「Sugar Monster家族」

2023年是王心凌出道20週年，因此精心打造「Sugar Monster家族」，包括王冠、好心、阿凌、羞哥以及由王心凌親自打造的超可愛王大龍等五隻小怪物，成為全新演唱會視覺主題，為整個演唱會注入滿滿活力。而此次演唱會周邊商品同樣也是由王心凌親手監製，種類豐富，且每樣商品都充滿著「Sugar Monster家族」的可愛風格，其中魔法棒手燈、開趴好運杯、開運小髮夾等週邊商品將於28日下午2點正式開賣。王心凌近期行程滿檔，邀約不斷，她還是在百忙之中完成了粉絲期待已久的全新專輯，而演唱會距今更是剩不到一個月的時間，她已全力投入演唱會的籌備工作，要給歌迷不同以往的演出，她也開心公布新專輯即將開放預購，且在演唱會前搶先推出萬眾期待的全新單曲，要在演唱會上與歌迷一起唱、一起跳！

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