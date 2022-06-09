王敏德大女9月結婚 王曼喜曾與馬詩慧冷戰3個月

王敏德、馬詩慧的大女王曼喜(Kayla)及其未婚妻 Elaine Chan將於9月在美國加洲舉行，雙方家人都會出席。Kayla表示當初要向家人坦白自己性取向，同媽咪冷戰了3個月，但過後家人全部接受及包容她的選擇。Elaine：「好開心Kayla屋企人接受我，我鐘意下廚煮嘢食，所以我會去煮飯囉，第一次去煮比佢屋企人食就搞笑話出來，因為我太緊張，煮到9點先有第一碟餸，餓死佢哋，哈哈。」

借廣告發聲

日前Kayla與Elaine接拍LGBTQ+保險廣告，宣揚第一間接受同性戀伴侶購買家庭保險。Kayla表示今次接拍廣告，希望值此代表LGBTQ+爭取更多權益︰「香港從未試過有好多人企出嚟幫LGBTQ+發聲，今次廣告理念好有意思，同我哋諗法好相似，每個人所追求嘅家其實都一樣，都係想擁有愛，大家都係平等。」

提到當日有人接洽她們接拍這個廣告時，Elaine不是問籌勞多少，反而不停問保險保甚麼，想做投保人，「因為想買一份送俾Kayla做結婚禮物。第一次知道有一個為LGBTQ+而設的家居保險，覺得一定要支持，香港暫時對同性婚姻還未立法，有保險對我同kayla都有保障。我估有好多同我哋一樣的朋友，一定會對呢個保險有興趣。」