王星事件｜陳奕迅曼谷演唱會宣布取消 歌迷恐赴泰國被賣豬仔驚到退票

內地男演員王星日前在泰緬邊境失聯，之後被賣豬仔到緬甸詐騙園區獲救，消息引起關注。對於陳奕迅（Eason）將於2月22日在舉行的曼谷演唱會，有指受到王星事件影響，加上不停有人於網上散播前往泰國旅遊非常危險的言論，甚至有人假冒園區騙子，揚言正等赴泰睇Eason演唱會的歌迷，屆時會把他們大批捉走，繼而引發不少討論及恐慌。由於大量已購票歌迷擔心前往泰國會引致人身安全，近日有人要求退票，上海聖峰文化有限公司今日下午在微博發布消息，正式宣布Eason的泰國個唱已告取消，歌迷可按網上手續退票。

Eason經理人甘菁菁表示，確實連日來看了很多新聞，大家就事件商討後 : 「不想世界各地任何歌迷、或其家人，為到泰國看演唱會引發人生安全的擔心，所以決定寧願再覓合適時間，先到當地開演唱會。當然我們都知道，有很多當地泰國移民及華僑等等對這次取消非常失望，真是十分抱歉，希望將來有一天可以再去。」

聲明內容如下： 親愛的歌迷朋友們： 自陳奕迅 FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會舉辦曼谷站的消息公布以來，我們感受到了來自海内外歌迷朋友們的巨大熱情，於2024年12月，曼谷站門票全面售罄。你們的鼎力支持與耐心等待，為我們的演唱會籌備提供了源源不斷的的動力。全體工作人員也一直為此努力，致力於為觀眾們帶來一場難忘的演唱會體驗。

然而，對於陳奕迅先生以及主辦方而言，觀眾朋友們的安全至上，是我們最為關切的。考慮到近期中國公民以及來自各地歌迷朋友前往泰國的安全問題，經與陳奕迅先生、經紀人團隊及曼谷相關執行公司等討論，我們審慎地決定：原定2025年2月 22日在泰國曼谷IMPACT ARENA 舉辦的《陳奕迅 FEARand DREAMS 世界巡迴演唱會 曼谷站》將取消舉行。由於演出取消給您帶來的不便，我們深表歉意！ 對於已從官方售票平台（僅限於：泰國官方售票平台：Thaiticketmajor；中國官方售票平台：大麥、貓眼）購票的觀眾朋友們，官方售票平台將會全額退票。公告發布后，10個工作日内完成退款。

另，對於網路媒體上出現的部謗藝人或主辦方、侵犯名譽權的不實消息或言論，我們保留追究法律責任的權利，已取得相關授權並已委託律師處理。我們衷心地感謝廣大歌迷朋友們的理解與支援，由此給您帶來的不便我們再次表達歉意，敬請諒解！時值即將來臨的新春佳節，也藉此機會提醒各位計劃出遊的朋友們：謹慎甄別網路資訊，旅途中警惕陌生人的搭訕，選擇正規交通工具和住宿地點，保護好隨身攜帶的證件和財物，時刻注意旅途安全。最後，提前預祝大家新春快樂，萬事如意！

上海聖峰文化有限公司

2025年1月10日