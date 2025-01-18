王星獲救後首拍片仍難掩不安　被困時靠女友信物支撐

日前內地演員王星前往泰國後失蹤，其女友嘉嘉喺網上發起尋人，迅即引起網民討論。終於王星喺本月7日獲確認人身安全，並由當局安排由緬甸返到泰國後再回國。

身心都在恢復的過程當中

內地網上近日流傳一條由王星談近況嘅影片，交代自己回國後：「目前就是身心都在恢復的過程當中，也希望自己可以盡快走出這段陰霾。」鏡頭前王星似乎仍難掩緊張不安。

本來係「草根演員」嘅王星因為被騙經歷而意外成名，但星星強調會繼續努力於幕前工作。「很多網友朋友可能是通過我的職業然後認識我，但是表演對於我來說只是一份我熱愛的工作。我知道自己不是明星，所以我還是會像之前一樣保持積極樂觀的態度，然後能紮能打磨練自己，爭取有更多更好的角色和作品」。