王星獲救後首拍片仍難掩不安　被困時靠女友信物支撐

日前內地演員王星前往泰國後失蹤，其女友嘉嘉喺網上發起尋人，迅即引起網民討論。終於王星喺本月7日獲確認人身安全，並由當局安排由緬甸返到泰國後再回國。
身心都在恢復的過程當中
內地網上近日流傳一條由王星談近況嘅影片，交代自己回國後：「目前就是身心都在恢復的過程當中，也希望自己可以盡快走出這段陰霾。」鏡頭前王星似乎仍難掩緊張不安。
本來係「草根演員」嘅王星因為被騙經歷而意外成名，但星星強調會繼續努力於幕前工作。「很多網友朋友可能是通過我的職業然後認識我，但是表演對於我來說只是一份我熱愛的工作。我知道自己不是明星，所以我還是會像之前一樣保持積極樂觀的態度，然後能紮能打磨練自己，爭取有更多更好的角色和作品」。
被剃光嘅頭髮已慢慢長出來
王星被輾轉送到園區後獲救，有網友留意到王星經常帶住一條紅繩，原來係女友嘅信物，卻意外地撐住王星度過艱難時候。「在我出國前嘉嘉放到我書包裏。我一開始沒有發現，但後來發現了，在那段經歷中，有很多瞬間這個頭繩給了我很多支撐和希望。」
說罷，王星脫掉冷帽，可見之前被剃光嘅頭髮已慢慢長出來。最後，王星表示：「我和嘉嘉對於網上那些尋求幫助的網友們，其實我們都有在持續的關注着，然後也看到了更多的好消息。國家的政策還有各個執法部門的配合，相信救援工作會繼續的推進下去，然後也希望更多的同胞可以早日的回到祖國的懷抱」。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈