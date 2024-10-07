王晶回顧古惑仔系列有Marvel電影宇宙感　自爆賭俠1999「化骨龍」原先非張家輝

香港著名喜劇導演王晶日前於個人影片頻道與女兒王子涵大談50年電視電影生涯，回顧九十年代尾期嘅代表作品，其中提到《古惑仔》系列、《龍在江湖》以及《賭俠1999》，於過程中，王子涵直言《古惑仔》系列如同拍咗部Marvel出嚟：「你嗰啲《紅燈區》根本就係支線故事，《山雞的故事》都係支線故事」。王晶指《古惑仔》系列如同有少少Marvel電影宇宙嘅感覺，及後又自爆《賭俠1999》「化骨龍」一角原先唔係由張家輝飾演。

王晶表示《古惑仔》系列造就拍《百分百感覺》、《百分百啱feel》、《風雲》及《中華英雄》等漫畫片，王子涵提到王晶一直沿用鄭伊健，王晶直言：「咁佢係最受歡迎嘅漫畫人物，即係等於你喺Marvel大家都會用美國隊長、鋼鐵俠」，更指鄭伊健有段時間幾乎超越劉德華。王晶續指，之後拍咗部反英雄片《龍在江湖》幫劉德華翻紅，後來拍攝《賭俠1999》，意外又捧紅咗「化骨龍」張家輝：「其實嗰個角色原本唔係張家輝做，開頭想羅嘉良做，但由於我同期拍咗一部《黑馬王子》，張家輝就做得好好笑」。於是就搵咗張家輝做「化骨龍」一角。

王晶又透露其實《賭俠1999》原先定位係一套悲劇，但因為張家輝而將其改成喜劇：「拍到一半，覺得張家輝好好笑，心諗咁好笑點做悲劇呢？」於是只好改劇本：「本來最後一場劉德華被車撞死，係真係要死嘅，但要將佢扭成一部喜劇，唯有拍成嗰架車由張家輝駕駛撞到劉德華，並拿出白花油幫佢塗，格硬將悲劇變咗一部喜劇」。