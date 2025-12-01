王晶爆曾遭同行三分之二人針對 霸氣直言多job 能力比他們強

同行針對

片中，王晶談到當年在電影圈，有一陣子被2/3同行業針對，「因為全行2/3的工作都在我手上，那不恨我一個人才怪。」被問到當時怎樣熬過來？王晶霸氣直言：「沒有，因為我比他們強就完了嘛，就每天說我屎尿屁啊，每天都說我這個印盜版的，什麼的話都有，但都是編出來的，有什麼隨便隨便講。」



王晶又指在演藝圈打滾多年，遇過太多「背叛」，他感慨謂：「你把他當朋友，他未必把你當最好朋友。你是最優秀的，但他沒你優秀，他總想超越你吧。有時他也偶爾想錯了，傷害了你一下，如果他真的是你朋友，他都會向你道歉，那我馬上接受。你能跟我講這句話，我還有什麼該記得呢。」



