王晶葉念琛賀歲片講明惡搞《九龍城寨》 預告有重量級女神現身

由王晶與葉念琛聯合監製兼執導賀歲電影《麻雀女王追男仔》昨日(18日)舉行拜神儀式。馬國明、高海寧、陳家樂、陳靜、邱意濃、許紹雄、文佐匡、郭珮文、麥玲玲、林盛斌等都有出席。其中許紹雄、林盛斌及麥玲玲就以《九龍城寨之圍城》中的「龍捲風」、「信一」及「魚蛋妹」的造型現身。王晶與葉念琛稱戲入面有一個「九龍城寨村」，會像昔日的電影般，惡搞一些人物。他們表示今次用了不少演員客串，當中有新演員參與，並預告還有一位重量級的女神未現身。

王晶指《麻雀女王追男仔》是向以往的麻雀片及追女仔電影作出致敬。他稱很多人向他表示想看《精裝追女仔》這類戲，於是決定今次重新包裝出發，將兩種戲的元素加入在內。葉念琛稱希望這部戲是為農曆新年設計，可以令入場的觀眾帶來歡樂。由於來年1月便是農曆新年，他們表示電影已完成拍攝一半，有足夠時間做後期，王晶稱如今觀眾要求提高，不能像80年代般用5日後後期，現在要追求質素。

電影市道差，更一度有指來年沒有賀歲片，如今電影成功開鏡，又有大量演員參與，王晶就認為最重要故仔及配搭令人有興趣，今次很開心不少人聽到題材之後，都表示有興趣。葉念琛每次開工拍電影是特別開心，加上今次是賀歲片，可以跟工作人員、演員見面。他認為市道艱難，但今次有這麼多人參與，加上是喜劇，能為業界帶來很好的氣氛。