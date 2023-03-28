王晶言論惹蕭若元回應︰40年堅持拍爛片令我佩服

移居台灣數十年的馮淬帆，早前在電影開鏡儀式上，鬧王晶是「王X蛋」，並指他「害了很多人」，直斥對方專拍爛片︰「拍戲拍得太離譜了！我就不曉得為甚麼香港觀眾那麼喜歡看。我叫它爛戲！我真的覺得這是我一輩子的恥辱！」其後王晶指很多香港人過到台灣之後，便頭腦混亂，更謂︰「之前有個姓蕭的，自以為是燈神。」

明讚暗踩王晶 昨日蕭若元在其頻道拍片回應王晶的言論，長約20分鐘的片段中，他不停明讚暗踩王晶。他在片首說︰「我都唔介意！我自信到堅強到不得了！我唔係因為聰明過人，而係我講嘢比較一致，廿幾年如一日，價值觀念同行為都有原則。」之後他便介紹王晶的背景及入行過程。他回憶加入麗的電視之後，自己的作品《天蠶變》搞到無綫收視仆直，無綫急找王晶父親王天林監製《楚留香》迎戰。他指王天林的武俠片都是垃圾，只是無綫當年的花旦號召力犀利才能撐得住。 暗指王晶無料到 蕭若元再提到另一作品《大地恩情》搞到無綫的《輪流轉》腰斬，繼而無綫推出王天林與王晶父子檔合作的《千王之王》。他指《公子多情》是與王晶首部合作的作品，並指劇本第一稿是來自王晶，但自己修改了很多。其後應向華勝邀請，監製多部作品，因而多了與王晶的合作，並展示多部二人合作的電影，他強調這些作品就算是王晶任編劇，但「大橋」其實全出自他，甚至《九品芝麻官之白面包青天》也是他構思。

幾多錢都係拍爛片 蕭若元指王晶拍很多戲，但卻沒太多積蓄，是因為「佢好肯使錢喺女人身上」，把賺到的錢全用在太太及女友們，同時也很爛賭。蕭若元說︰「如果一個人一生堅持，做一樣嘢，我係敬佩佢嘅。王晶竟然可以堅持40年都係拍爛片，無論你有幾多錢俾佢，都可以拍到爛片出嚟。除非嗰個人會打佢，真係拉佢去打就會認真拍戲。平時佢拍戲係賭馬，開枱打麻雀都有，叫個副導演去拍！40年貫徹拍爛片，唔認真嘅精神，呢個人做事從來唔認真，當然佢係有啲小聰明。」他指王晶平日花不少時間找老闆，好讓有人支持他拍片，同時也愛跟明星聯誼，令自己的電影多明星參與，並透露只有向華勝監督王晶拍的電影才會較認真。