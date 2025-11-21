熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 高市早苗 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
娛樂
2025-11-21 16:45:25

王晶讚24歲影帝易烊千璽前途無限 預測：可能是下一個周潤發

內地年輕影帝易烊千璽新片《狂野時代》本月底開畫。

中國偶像組合TFBOYS成員易烊千璽，近年成功轉型成為實力派演員，去年在電影《小小的我》中飾演腦癱少年，獲得多個頒獎禮的獎項肯定，榮升影帝的他更是千禧後首位破百億票房的內地演

TFBOYS曾迷倒萬千少女。 內地頂流易烊千璽去年主演電影《小小的我》封最佳男主角，成為金雞獎史上最年輕影帝。 易烊千璽在《小小的我》中飾演一位腦癱少年，演技出色。

新片殺入康城影展

易烊千璽在曾國祥執導電影《少年的你》中已嶄露頭角，本月28日他將迎來25歲生日，跟舒淇擔任主角、內地導演畢贛執導的中國電影《狂野時代》，安排明天（22日）全國開畫，香港映期則定在其生日前夕的11月27日上映。《狂野時代》早前獲選第78屆康城影展競賽電影之一、更獲得「評審特別獎」，今次易烊千璽飾演一位迷魂者人設，近日該電影播出視覺篇預告，易烊千璽扮演的怪物造型相當嚇人，又一次挑戰高難度角色，完全卸下偶像包袱，全能形象獲得肯定。

易烊千璽被視為中國實力派偶像，王晶更指他是下一個周潤發。 周潤發 易烊千璽屬中國偶像組合TFBOYS成員。

中國羅拔迪尼路？

導演王晶日前在視頻中對易烊千璽評價極高，問到是否可媲美劉德華？他就指對方非走劉德華的全能巨星路線，先形容可能會是中國的羅拔迪尼路（Robert De Niro），並強調易烊千璽勇於挑戰高難度角色，追求表演深度而非流量維持，與周潤發早年突破商業片框架、深耕文藝角色的選擇相似，對易烊千璽的成就更認為：「他可能是更偏文藝一點的周潤發或者是姜文。」評價極高。新片《狂野時代》即將上映，易烊千璽今次一人分飾五角，挑戰風格各異人設，其中怪物角色配上特技效妝，未上映已震撼觀眾及網民。

《狂野時代》入圍第78屆康城影展競賽組別，更獲得「評審特別獎」。 易烊千璽又一次挑戰高難度角色，全能形象獲得肯定。 《狂野時代》入圍第78屆康城影展競賽組別，更獲得「評審特別獎」。

