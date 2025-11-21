王晶讚24歲影帝易烊千璽前途無限 預測：可能是下一個周潤發

中國偶像組合TFBOYS成員易烊千璽，近年成功轉型成為實力派演員，去年在電影《小小的我》中飾演腦癱少年，獲得多個頒獎禮的獎項肯定，榮升影帝的他更是千禧後首位破百億票房的內地演員。
新片殺入康城影展
易烊千璽在曾國祥執導電影《少年的你》中已嶄露頭角，本月28日他將迎來25歲生日，跟舒淇擔任主角、內地導演畢贛執導的中國電影《狂野時代》，安排明天（22日）全國開畫，香港映期則定在其生日前夕的11月27日上映。《狂野時代》早前獲選第78屆康城影展競賽電影之一、更獲得「評審特別獎」，今次易烊千璽飾演一位迷魂者人設，近日該電影播出視覺篇預告，易烊千璽扮演的怪物造型相當嚇人，又一次挑戰高難度角色，完全卸下偶像包袱，全能形象獲得肯定。
中國羅拔迪尼路？
導演王晶日前在視頻中對易烊千璽評價極高，問到是否可媲美劉德華？他就指對方非走劉德華的全能巨星路線，先形容可能會是中國的羅拔迪尼路（Robert De Niro），並強調易烊千璽勇於挑戰高難度角色，追求表演深度而非流量維持，與周潤發早年突破商業片框架、深耕文藝角色的選擇相似，對易烊千璽的成就更認為：「他可能是更偏文藝一點的周潤發或者是姜文。」評價極高。新片《狂野時代》即將上映，易烊千璽今次一人分飾五角，挑戰風格各異人設，其中怪物角色配上特技效妝，未上映已震撼觀眾及網民。