王晶讚24歲影帝易烊千璽前途無限 預測：可能是下一個周潤發

中國偶像組合TFBOYS成員易烊千璽，近年成功轉型成為實力派演員，去年在電影《小小的我》中飾演腦癱少年，獲得多個頒獎禮的獎項肯定，榮升影帝的他更是千禧後首位破百億票房的內地演員。

新片殺入康城影展 易烊千璽在曾國祥執導電影《少年的你》中已嶄露頭角，本月28日他將迎來25歲生日，跟舒淇擔任主角、內地導演畢贛執導的中國電影《狂野時代》，安排明天（22日）全國開畫，香港映期則定在其生日前夕的11月27日上映。《狂野時代》早前獲選第78屆康城影展競賽電影之一、更獲得「評審特別獎」，今次易烊千璽飾演一位迷魂者人設，近日該電影播出視覺篇預告，易烊千璽扮演的怪物造型相當嚇人，又一次挑戰高難度角色，完全卸下偶像包袱，全能形象獲得肯定。