王晶重提劉嘉玲綁架案 大爆當年目標原來是另一港姐

現年69歲的王晶，最近經常在其網台節目《王晶笑看江湖》大爆娛樂圈秘史，繼揭當年李連杰經紀人被槍殺事件後，最新一集節目中，他又揭露當年劉嘉玲被綁架事件的內幕，原來綁匪真正的目標另有其人。

劉嘉玲1990年4月24日，被4名蒙面大漢綁架到一家廢棄的工廠，還拍下很多不雅照，整整3個小時後才把她放了回去，事件轟動整個娛樂圈，更令劉嘉玲留下極大心理創傷，有傳是因為她推辭黑社會投資的電影，所以被擄走並拍裸照以作教訓，其後在網上亦有各種說法，不雅照亦在12年後曝光。王晶日前就在節目中透露事件真相，大爆綁匪目標原來是另一港姐有「電眼美人」之稱的李美鳳。