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娛樂
2025-03-17 20:30:00

王晶重提劉嘉玲綁架案 大爆當年目標原來是另一港姐

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王晶重提1990年劉嘉玲被綁架的事件。

王晶重提1990年劉嘉玲被綁架的事件。

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現年69歲的王晶，最近經常在其網台節目《王晶笑看江湖》大爆娛樂圈秘史，繼揭當年李連杰經紀人被槍殺事件後，最新一集節目中，他又揭露當年劉嘉玲被綁架事件的內幕，原來綁匪真正的目標另有其人。 

劉嘉玲1990424日，被4名蒙面大漢綁架到一家廢棄的工廠，還拍下很多不雅照，整整3個小時後才把她放了回去，事件轟動整個娛樂圈，更令劉嘉玲留下極大心理創傷，有傳是因為她推辭黑社會投資的電影，所以被擄走並拍裸照以作教訓，其後在網上亦有各種說法，不雅照亦在12年後曝光。王晶日前就在節目中透露事件真相，大爆綁匪目標原來是另一港姐有「電眼美人」之稱的李美鳳。 

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王晶最近經常在其網台《王晶笑看江湖》大爆娛樂圈秘史。 王晶大爆當年綁匪目標原來是李美鳳。 當年劉嘉玲被綁架的事件轟動整個娛樂圈，被綁匪拍下的不雅照更在2002年流出。

王晶說：「這個事情比較可怕，可是當時，我聽說，那幾個人的目標根本不是劉嘉玲，而是當時的港姐李美鳳。他們在跟蹤李美鳳的時候，碰巧遇到了劉嘉玲，跟丟了李美鳳，碰到劉嘉玲，他們索性改目標，去綁架劉嘉玲。那天她真是不走運，就遇上了這幾個，也不是厲害的壞人，是小流氓。當時劉嘉玲開車去找苗僑偉，可是在樓下大廈等開門的時候，就被人從車上扯走，這件事特別轟動，當然是不幸的事。」對於王晶突爆事件，網民都相當反感，並指他借昔日新聞「抽水」擦流量，又有人對於他的言論半信半疑。

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