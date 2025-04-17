熱門搜尋:
復活節2025 SIERRA SEA 特朗普關稅戰 網上熱話 DSE 2025 新店關注組 姜濤 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-04-17 16:59:21

王晶鬧完姜濤又再數蕭若元 兩年前已經隔空駁火

分享：
王晶事隔2年再開PO罵蕭若元。

王晶事隔2年再開PO罵蕭若元。

adblk5

王晶繼早前在微博鬧姜濤及其粉絲之後，昨日他又再開PO鬧蕭若元，更連兩開PO大罵對方。其實王晶已經不是第一次跟蕭若元在網上駁火，2023年因為馮淬帆鬧王晶是「王X蛋」，斥他專拍爛片，王晶除了反駁馮淬帆的言論外，亦不忘鬧蕭若元，令他花了20分鐘在其頻道回應王晶，稱對方「6條橋食一世」。

2023年蕭若元以20分鐘大談王晶，全程明讚暗踩。

2023年蕭若元以20分鐘大談王晶，全程明讚暗踩。

蕭若元「賤王之王」

事隔兩年，王晶與蕭若元再次隔空交手，相信與蕭若元在頻道談到王晶批評姜濤有關。蕭若元標題寫明「王晶近年票房仆直冇得撈」，可能觸動到王晶的神經。

王晶於第一篇帖文斥蕭若元是「賤王之王」，他寫道︰「我在香港混了幾十年，見到好人與壞人，一生遇好不少。其中有一個賤到無敵的人，永遠吹噓自己有多利害，其實一輩子靠吹牛托拍，拿人家的努力來騙當做自己的龜旦，就只有一個賤王之王蕭若元。」他續指對方欠債所以逃去台灣，及指蕭若元拍的《冰封俠》是爛片中的爛片，又指對方用股票及金錢要求向華勝讓他在《鹿鼎記》、周星馳的《唐伯虎點秋香》掛個監製名。

adblk6
王晶第一個PO更講明「我終有一日趁他未死會去台灣打他一鑊」。

王晶第一個PO更講明「我終有一日趁他未死會去台灣打他一鑊」。

王晶斥蕭若元只會吹牛

王晶亦提到對方「自稱才子」但就被人叫「燈神」，又指蕭若元敗盡親家姐的生意。他在另一篇帖文指蕭若元「在港大讀書時已是公敵，經常在宿舍晚上被人在院舍之間追打。」及大談當年的電視戰，內容都是圍繞住蕭若元是他的手下敗將，只會吹牛，邊個當他的老闆都會當黑等等。

王晶嬲到再出PO大數蕭若元。

王晶嬲到再出PO大數蕭若元。

蕭若元在頻道談及王晶批評姜濤一事，更用「王晶近年票房仆直冇得撈」作標題，可能觸動到王晶的神經。

蕭若元在頻道談及王晶批評姜濤一事，更用「王晶近年票房仆直冇得撈」作標題，可能觸動到王晶的神經。

限時早鳥優惠 火速訂位 | am730母親節溫馨晚宴 $5000福袋等你拎!

ad

 
 
 
 