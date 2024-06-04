王梓軒極速遊歐洲三地 康城賣片遇山田孝之即集郵

昨天（3日）是王梓軒38歲生日，一眾軒迷日前於藝穗會為他舉行生日派對，王梓軒唱歌答謝粉絲多年來的支持，又於會上率先分享他剛剛完成的歐洲之旅，並預告下半年的歌影視大計，除了劇集與電影外，更會以監製身份籌辦大型音樂節：「有啲計劃做咗幾年，的確比我想像中大型同辛苦，更可以同世界各地咁多人成就咁多咁好嘅作品，我都唔知幾時開始有呢種運氣，但係好感激每位沿途出現過嘅人。」歌迷為他準備巨型立體蛋糕預祝歌影視三棲齊飛，王梓軒興奮地說：「首先要好多謝整餅師傅Jimmy，呢個蛋糕最底嗰層就係菲林，仲整咗我啲相喺度，然後中間係個舞台，啲音符好似衝上雲霄咁，有晒射燈，每盞都着到㗎，上面有隻飛機環遊全世界。我諗佢哋係喻意我哋嘅歌影視，台前同幕後嘅工作，都可以遍佈呢個地球，我好多謝佢哋嘅願景。」

工作狂忘記 生日 王梓軒最近忙過不停，早前完成與陳潔儀及劉松仁的音樂劇《利瑪竇》後，便出發到歐洲，但是此行的目的並非充電，而是排滿日程的工作之旅，果然是超級工作狂無誤：「去咗羅馬、康城同維也納，其實本身係有少少唔記得咗要慶祝生日嘅，因為最近行程都比較忙，塞滿咗個schdule，好彩有啲同事提醒我，不如搞個聚會啦。」他透露團隊只花了幾日時間，聚集到歌迷朋友齊齊慶祝，感覺特別開心。問到王梓軒的生日願望，這位超級工作狂說：「今年有好多個願望，遲啲應該可以同大家一一分享嘅，因為啲願望全部都係啲新作嚟嘅。」談到他的歐洲之行，王梓軒先到康城電影節為兩齣籌備中的電影賣片花：「我哋去嗰邊做預售（賣片花），睇吓有冇啲買家真係有興趣，幸好又真係有喎。除咗係我哋自己個計劃，今次仲喺當地認識咗好多電影人，希望可以讓我哋嘅新計劃團隊更加強大。」他又透露此行另一驚喜是遇到張艾嘉與《全裸監督》主角山田孝之，王梓軒當然把握機會與他們交流，大讚對方非常友善，與自己分享了不少製作電影的經驗。王梓軒接着說：「我自己都好鍾意睇山田孝之嘅作品，從中得到好多啟發，佢真係好出色，形象同演技都咁多變，我真係好想拜佢為師學吓嘢，如果有機會都好想邀請佢合作。而張姐（張艾嘉）就喺一個電影項目上俾咗好多意見我，我覺得非常感恩，所以可以喺康城見到兩位我都好開心、好榮幸！」

分享下半年大計 除了康城，王梓軒亦趁機到意大利的羅馬與當地的劇場人交流，並特意到訪利瑪竇神父的母校羅馬學院（Roman College），讓他大開眼界。為了保持最佳狀態，四個月前開始Paleo Diet（原始人飲食法）的王梓軒，笑謂去到意大利勁辛苦：「Paleo Diet（原始人飲食法）主要都係減少人造糖、戒五殼同澱粉質，去到意大利全部出名嗰啲Pizza、Gelato、意大利粉、都係澱粉質同糖，好彩當地識咗個新朋友，介紹我去成個意大利唯一一間生酮餐廳，因為Paleo Diet同生酮食嘅嘢有啲似，嗰度排晒長龍，因為真係好好食，如果我哋可以助佢一臂之力，有機會帶佢嚟亞洲，到時大家都要試吓。」極速完成羅馬的朝聖之旅後，王梓軒便起程到維也納造歌，但剛到埗即發生蝦碌事件：「我同當地一啲好有才華嘅音樂人合作，嗰晚我飛到去維也納已經係凌晨，我仲要拎錯咗行李，搞咗一大輪，即刻就要去Studio錄音，錄完音兩日仲拍埋個MV，好辛苦佢哋，但係又好開心。」王梓軒指這次雖然行程緊密，但令他增長不少見識，更甚是認識了來自世界各地的朋友，期待今年內可以邀請他們來港合作。