 王梓軒站台演音樂劇安全第一 《淪落人》Crisel產後三個月紮肚收身

王梓軒、胡渭康、Sean Oliver及憑電影《淪落人》家傭角色奪得2019年金像獎最佳新演員的菲律賓裔女星Crisel Consunji，本月26至28日將假會展演出《音樂劇的奇幻旅程》(The Magic of Musicals)。距離演出餘下三星期，眾演員務求演出順利，他們日前便與數十位管弦樂團的樂手在西環一間學校作綵排，這晚主要做聲樂練習，王梓軒、胡渭康和Crisel等防疫意識很高，他們擔心「中招」會影響綵排和演出，除了拍照，大家都小心翼翼，全程戴着口罩。

7 月起展開綵排

MIRROR上月底在紅館的第四場演唱會，發生巨型LED屏幕墮下令舞蹈員受傷，至今仍然要留院。由於事態嚴重，康文署日前對場地開始實施三項短期措施，包括暫停使用懸吊於高空用作擺動或旋轉或乘載人員的機械裝置。此騷的舞台設計直接，王梓軒指相對較安全：「當然都有大屏幕，但屏幕係鑲落地，冇升降台，冇機關、亦冇斜路或吊嘢落嚟。我哋冇好多景，主要賣唱功。我哋嘅監製好謹慎，好愛錫每一位表演者。」胡渭康指團隊7月已開始排練，希望大家有充裕時間記熟演出流程，愈近演期，綵排就愈頻密，他說：「近日特別挑選同舞台1:1場地進行綵排，方便大家熟習走位。」《音樂劇》安排了約10位舞蹈員演出，團隊可有擔心舞蹈員情緒受紅館事件影響？胡渭康坦言：「嗰件事我係震驚，嗰幾日綵排都冇心情，我冇特登去問啲dancers，我諗呢件事對全香港人都有陰影心理壓力，我哋希望受傷舞蹈員早日康服。」

驚染病傳染B女

同場的Crisel透露囡囡已3個月大，產後火速投入《音樂劇》綵排，同時又要兼顧湊B，分身乏術，不過無論多忙，她堅持每晚凌晨到翌日上午都親力親為照顧囡囡：「雖然有時忙到不夠休息，但見到囡囡就有精力。」綵排會接觸數十名樂手，Crisel為保護囡囡，她綵排前和回家前都做快測：「一日做兩次，務求安全湊女。」Crisel很緊張身型，怕腰肢上台沒美感，產後即紮肚收身。