王梓軒讚甄子丹愛女靚聲 甄濟如希望同多啲歌手交流

薛家燕、劉穎鏇、王梓軒，以及甄子丹20歲愛女甄濟如(Jasmine)等，今日出席比亞迪電動車首間市區服務中心的開幕禮。擁有甜美歌聲的Jasmine與王梓軒，為開幕禮首度同台合唱，送上英文歌《We don’t talk anymore》，兩人又分別獻唱《idk》及《多得你》。

王梓軒大讚Jasmine唱功了得，同為唱作人的他們「聲聲相識」，他說：「Jasmine唱得好好，把聲好穩，作為新晉歌手表現真係好好，我初初出嚟唱歌都會緊張，但係我睇到佢係享受多過緊張，希望之後都有機會再合作。」