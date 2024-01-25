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娛樂
2024-01-25 19:31:03

王梓軒讚甄子丹愛女靚聲 甄濟如希望同多啲歌手交流

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王梓軒現場獻唱歌曲《多得你》

薛家燕、劉穎鏇、王梓軒，以及甄子丹20歲愛女甄濟如(Jasmine)等，今日出席比亞迪電動車首間市區服務中心的開幕禮。擁有甜美歌聲的Jasmine與王梓軒，為開幕禮首度同台合唱，送上英文歌《We don’t talk anymore》，兩人又分別獻唱《idk》及《多得你》。

王梓軒大讚Jasmine唱功了得，同為唱作人的他們「聲聲相識」，他說：「Jasmine唱得好好，把聲好穩，作為新晉歌手表現真係好好，我初初出嚟唱歌都會緊張，但係我睇到佢係享受多過緊張，希望之後都有機會再合作。」

 

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王梓軒甄濟如合唱《We don’t talk anymore》。

早前為家燕姐監製賀年歌後，王梓軒4月忙於為重演的舞台劇《利瑪竇》作準備：「雖然距離綵排仲有一段時間，但係我哋已經開始緊前期嘅工作，負責監製嘅松哥(劉松仁)都好期待，佢仲積極過我呀，不過而家仲有啲嘢籌備緊，遲啲就會同大家公佈㗎啦！」

Jasmine日前完成新歌《Forever 19》的發布兼慶祝20歲生日，今日再為開幕活動唱歌，她說：「好開心有機會表演，我真係好享受每次演出機會，今次可以同梓軒合唱，真係好好，因為我今年其中一個目標，就係想同唔同嘅歌手合作。作為唱作人，都希望自己同多啲歌手交流，咁樣先有進步，同埋大家對我呢個新人好好，好多謝大家。」

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甄濟如表演歌曲《idk》。

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