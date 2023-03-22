王浩信到電台宣傳劇集被批劣化走樣 網民：好似水泡餅

現年39歲嘅王浩信（Vincent）自去年完成內地真人騷《開播！情景喜劇》拍攝，一直留喺當地拍劇及上綜藝節目，主力於內地發展。早前除咗拍攝古裝劇《狀王之王》，更首次拍攝內地處境劇，以特別演出方式出演《家有姐妹》，僅參演其中一個單元飾演「余生」，不過王浩信喺劇中嘅外貌就被指出晒事，不但嚴重浮粉、面部有粒粒之餘，亦驚見魚尾紋、眼袋及抬頭紋。

被指似水泡餅

王浩信日前孖住胡定欣及黃宗澤到電台節目做嘉賓為《廉政狙擊》宣傳，事後胡定欣及節目主持人鄭裕玲（Do姐）分別喺IG分享合照，不過唔少網民都話王浩信大走樣，例如「王走曬樣嘅」、「王浩信個樣發生咩事，好似水泡餅」、「點解可以影到王浩信咁醜樣 可唔可以顧及下其他人個樣先至post」及「哈哈哈哈 信號王個面好圓」 等等。同時亦有網民指三人都走晒樣，留言話「三位嘉賓氣質越來越內地feel」、「一左一右唔化妝即刻變阿叔」及「三個TVB藝人走哂樣,不是年紀問題,冇唒港味」等等。唔知係唔係見到網民嘅留言後大受打擊，王浩信其後喺IG上載健身嘅照片，並為今年定下目標，網民們都留言叫佢加油。