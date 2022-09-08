王浩信懶理與陳自瑤離婚傳聞 大曬新造型照髮型似足Oppa 網民評價好壞參半

王浩信與陳自瑤上個月被傳已 正式離婚 ，但事後兩人否認；王浩信今年主力於內地發展同時活躍於內地社交平台，現正在內地拍攝由張達明、林子聰執導無綫劇集《狀王宋世傑》嘅王浩信不時分享唔同造型照，包括變裝、曬胸肌等，又曾藉《踩過界》「盲俠」一角扮失明人士拍片，務求冧爆一眾內地粉絲。日前，王浩信更大曬一輯最新造型相。

王浩信：每天給理由自己變得不一樣

王浩信寫道：「給自己最好的禮物就是每天給一個理由讓自己變得更不一樣，謝謝夥伴們讓我看到我沒有見過的自己！」照片中嘅王浩信將頭髮剷青，以栗子頭（小寸頭）造型示人，又著上白恤衫及印花恤衫，擺出「頭痛」、扣袖口鈕等多個型格甫士，韓味十足，與過往形象大不同。

唔少網民都留言大讚王浩信靚仔有型，但都有部分網民認為新髮型唔適合佢：「答應我以後別留寸頭了」、「有頭髮帥點」、「板寸不適合你」等等；亦有網民借意問及王浩信與陳自瑤近況：「有無送生日禮物畀老婆？」。