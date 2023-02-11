王浩信拍內地處境劇疑被過份P圖美顏 劇中驚見魚尾紋蒼老感盡現

王浩信（Vincent）自去年完成內地真人騷《開播！情景喜劇》拍攝，一直留於當地拍劇及上綜藝節目，主力於內地發展。王浩信去年年尾透露忙於斟洽網絡大電影及劇集合作事項，待處理好後就會回港。近日，王浩信終於返到香港，而佢有份出演嘅內地處境劇《家有姐妹》亦於日前播出；不過王浩信於劇中突然變得憔悴蒼老？

王浩信皮膚白滑唔自然

王浩信首次拍攝內地處境劇，以特別演出方式出演《家有姐妹》，僅參演其中一個單元飾演「余生」，並與女主角柳岩有唔少對手戲，王浩信於劇中更以普通話原聲演出，發音相當準確。由於王浩信拍攝此處境劇期間同一時間拍攝古裝劇《狀王之王》，其角色需要剃頭，故拍攝《家有姐妹》時需要戴上假髮。王浩信不時都會喺社交平台拍片和直播與粉絲互動，外表就無太大變化，仲曾經有網民覺得王浩信似韓國Oppa；但王浩信於《家有姐妹》中外貌就出晒事，不但嚴重浮粉、面部有粒粒之餘，亦驚見魚尾紋、眼袋及抬頭紋，不過有網民力撐應該係妝容問題，過往《踩過界》盲俠及《反黑路人甲》蔣世龍感覺更靚仔。反觀，王浩信於《家有姐妹》劇照中除咗見到明顯嘅假髮，皮膚更比平日白滑唔自然，疑似被劇組過份P圖。

《家有姊妹》截圖

《家有姊妹》截圖

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王浩信

王浩信微博

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原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載