王浩信操刀泳衣照興足7年 回顧陳自瑤噴血寫真

陳自瑤身材向來驕人，近年她擔任豐胸代言，每次的廣告照都非常性感，並且更會登在紅隧出入口位置，不少網民笑言很易發生交通意外，並笑言每見一次都流鼻血一次。不過，在眾多性感照片中，最多人轉載的，是7年前她與王浩信到馬爾代夫旅行的三點式泳照。 這數張泳衣照由王浩信親自操刀，穿上白色三點式的陳自瑤，在水中擺出不同甫士，其豐滿上圍令人目不暇給。她當時回覆傳媒時大讚王浩信的攝影技術不錯，並指對方一直很忙，難得有時間便抽空到當地放鬆一下。

豐胸不是取悅王浩信 陳自瑤雖然已經40歲，但她的胸部依然堅挺，更由B cup升至C cup，她曾提過其保養胸部之道︰「需要不時為胸部按摩，確保乳腺、淋巴暢通健康。」她又認為豐胸不是為了取悅另一半，而是愛自己、錫自己。 回顧陳自瑤噴血造型︰

王浩信與陳自瑤屢傳婚變 王浩信與Yoyo陳自瑤結婚近11年，屢傳婚變，有指女方不滿王浩信緋聞不絕，包括與蔡思貝、江嘉敏的緋聞，更成為陳自瑤心中的一條刺。早前有報道指二人已正式辦理離婚手續，不過陳自瑤於下午在社交平台回應︰「對於今天不是事實的報道不作任何回應了，謝謝大家關心！」王浩信亦透過工作人員回覆傳媒︰「一切安好，並無此事。」其後他本人在社交網上載錄歌照片，留言：「一切安好，多謝大家關心」。 事實上陳自瑤與王浩信不只多次傳婚變，最經典莫過於2021年的《萬千星輝頒獎典禮2020》，當時王浩信憑《踩過界2》 大熱贏得「雙料視帝」，他在台上罕有多謝老婆陳自瑤，不過當時陳自瑤竟然面無表情，網民笑指Yoyo「黑面」回應搶晒焦點，令Yoyo這個表情成為了whatsapp及Signal等社交工具最熱門的表情包。