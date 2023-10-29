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娛樂
2023-10-29 18:55:57

王祖藍孖李思捷阮兆祥再組《福祿壽》 惡搞林作被捕本尊有回應

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王祖藍扮淋作、祥仔扮肥蝦、思捷扮蔡燶華。

無綫早前在電視廣播城隆重舉行《無綫節目巡禮2024》，為配合即將𦲷的萬聖節，今年節目巡禮特意添加了萬聖節元素，加上逾百位藝員盛裝出席，場面熱鬧。相關盛況將輯錄成特備節目《TVB繼續創新節目巡禮2024》，並於11月4日(星期六) 晚8時30分翡翠台播映。

今年台慶口號為「留住初心　繼續創新」，會上重點推介10套王牌劇集︰《飛常日誌》、《再見・枕邊人》、《神耆小子》、《逆天奇案2》、《非常檢控觀》、《奪命提示》、《巾幗梟雄之懸崖》、《企業強人》、《反黑英雄》及《法證先鋒6倖存者的救贖》。

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福祿壽」又合體

綜藝節目其中一個重點是李思捷、阮兆祥、王祖藍再度合體，三人相隔6年主持《福祿壽訓練學院》，並稱節目是香港首個扮嘢真人Show。他們將親身落場宣揚「扮嘢」文化，培育有強烈表演欲新世代藝人；節目更會衝出香港、全球公開招募別具扮嘢天份及潛質學員，通過重重測試選出新一代「扮嘢之王」。

日前播出的宣傳片見到三子Cross Over《中年好聲音》強調「以舞台讓無數人成就夢想」外，祖藍、思捷及祥仔亦使出看家本領扮演「淋作」、「蔡燶華」及「肥蝦」，三人無論髮型、眼神及神態均與原裝人物似到足，當中以扮演淋作的祖藍最有噱頭，一頭似到十足的亂髮，再加「我嘅律師團隊未嚟之前，我係唔會回應你任何嘢嘅」，惡搞味濃！宣傳片還加插了首輪海選精彩片段，雖然一眾參選者全部「經過特別處理」，但從片段中亦隱約見到有人扮演《功夫》中的「包租婆」元秋、《食神》中的薛家燕，及經典鬼片人物貞子等。

林作有回應

王祖藍接受《TVB娛樂新聞台》許文軒的訪問時，表示「每次返嚟都好似開Party，見朋友之餘，又一齊玩，大家可以玩得好放，嘉賓同我哋都一齊玩。」他續稱很期待這個節目播出，笑稱播完之後大家可以退休，在旁的阮兆祥即謂「唔係因為我哋搵夠，係有接班人。」祖藍說︰「上網見到好多勁人，佢哋改歌詞、改劇本、惡搞、化妝都好勁，而且個樣又似，我哋做完呢個節目，可能可以退休喇。」李思捷聞言就語帶雙關說︰「其實我見而家啲新人都好有潛質，佢哋個個本身扮晒嘢。」

今次成為被惡搞對象的林作亦有留意該節目的片段，並留言說︰「係幾似navy blazer + black polo + grey chinos推動男士經典紳士服裝打扮，捨我其誰要招募扮嘢之王，非我莫屬

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