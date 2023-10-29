王祖藍孖李思捷阮兆祥再組《福祿壽》 惡搞林作被捕本尊有回應

今年台慶口號為「留住初心 繼續創新」，會上重點推介10套王牌劇集︰《飛常日誌》、《再見・枕邊人》、《神耆小子》、《逆天奇案2》、《非常檢控觀》、《奪命提示》、《巾幗梟雄之懸崖》、《企業強人》、《反黑英雄》及《法證先鋒6倖存者的救贖》。

「 福祿壽」又合體

綜藝節目其中一個重點是李思捷、阮兆祥、王祖藍再度合體，三人相隔6年主持《福祿壽訓練學院》，並稱節目是香港首個扮嘢真人Show。他們將親身落場宣揚「扮嘢」文化，培育有強烈表演欲新世代藝人；節目更會衝出香港、全球公開招募別具扮嘢天份及潛質學員，通過重重測試選出新一代「扮嘢之王」。

日前播出的宣傳片見到三子Cross Over《中年好聲音》強調「以舞台讓無數人成就夢想」外，祖藍、思捷及祥仔亦使出看家本領扮演「淋作」、「蔡燶華」及「肥蝦」，三人無論髮型、眼神及神態均與原裝人物似到足，當中以扮演淋作的祖藍最有噱頭，一頭似到十足的亂髮，再加「我嘅律師團隊未嚟之前，我係唔會回應你任何嘢嘅」，惡搞味濃！宣傳片還加插了首輪海選精彩片段，雖然一眾參選者全部「經過特別處理」，但從片段中亦隱約見到有人扮演《功夫》中的「包租婆」元秋、《食神》中的薛家燕，及經典鬼片人物貞子等。