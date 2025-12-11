王祖藍李亞男提起宏福苑好友遇難眼濕濕 由保持通話到失聯失踪很難受

王祖藍、李亞男今日一齊出席電車品牌發布會，祖藍在活動上特別多謝客戶捐出200萬予大埔宏福苑災民。祖藍是大埔居民，他談起大埔火災時，心情非常沉重，並透路他們的好友不幸過身，他們大感難過。
祖藍與亞男在受訪時原本眉飛色舞大談電車好處，但提到每日出車會經過宏福苑時，二人臉色一沉。祖藍說：「有朋友係嗰度⋯⋯係囉，總之不容易。安息，安息啦⋯⋯依家警察講嘅唔理想情況，都有我哋識得嘅人。總之，大家守望相助。」
大埔街坊關係融洽
王祖藍續說：「已經逝世，仲要唔係好搵到嗰班，但之後搵到⋯⋯由最初收到消息，大家祈禱，其實仲要係有電話聯絡喺第一日，佢仲有同屋企人聯絡，之後就失聯，咁就開始希望同盼望，希望搵到，之後變要接受，要有心理準備接受啦⋯⋯之後需要接受呢個事實，都希望完整啦，消防員都好好啦，成個過程都一直有聯絡話你要接受，到後尾話搵到。係啦，希望佢屋企人都可以慢慢好啲。」
他指大埔是很特別的地方，街坊關係非常融洽，一班街坊會相約跑步，「大埔人對於大埔好驕傲嘅，有咩都好會一呼百應。大埔個社區好緊密，令人好鍾意呢個社區。」他稱今次事件體驗到香港人群策群力。談到藝人之家演唱會快將舉行，祖藍表示活動名字改了名，內容亦作出調整，繽紛裝置會移除。他表示歌曲的歌詞有部分作修改。