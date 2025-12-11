王祖藍李亞男提起宏福苑好友遇難眼濕濕 由保持通話到失聯失踪很難受

王祖藍、李亞男今日一齊出席電車品牌發布會，祖藍在活動上特別多謝客戶捐出200萬予大埔宏福苑災民。祖藍是大埔居民，他談起大埔火災時，心情非常沉重，並透路他們的好友不幸過身，他們大感難過。

祖藍與亞男在受訪時原本眉飛色舞大談電車好處，但提到每日出車會經過宏福苑時，二人臉色一沉。祖藍說：「有朋友係嗰度⋯⋯係囉，總之不容易。安息，安息啦⋯⋯依家警察講嘅唔理想情況，都有我哋識得嘅人。總之，大家守望相助。」