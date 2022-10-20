王祖藍自認對演藝事業感焦慮 李亞男解話：他覺得自己不搞笑了

祖藍與老婆李亞男一直都是圈中模範夫妻，早前帶同兩名女兒移居上海，經常分享一家四口遊樂照，生活幸福美滿；據悉，佢哋居住於豪宅東方雲錦，屋苑二千多呎4房單位叫價約4千6人民幣、租金約5萬多人民幣。而事業方面，王祖藍成立自家公司「手工藝創作」簽下多位香港藝人，又出任TVB首席創意官，可謂愛情事業兩得意。不過，王祖藍日前竟然直指自己宜家狀態唔好，因難懂時下一些流行北方笑點，令佢他感落後，變得唔自信。

王祖藍和李亞男擔任內地綜藝節目《少年出遊記》嘉賓，與多位年輕人玩遊戲及訴心聲。王祖藍與眾人分享對演藝事業開始產生焦慮感，直言宜家係狀態最唔好嘅時候，原因在於唔熟悉近年流行嘅東北文化，有唔少來自東北嘅藝人常於節目大談東北笑點營造節目效果，包括韓東君﹑黃景瑜等等，贏得「東北梗王」之稱。然而，王祖藍表示：「你們聊的梗（笑點）我都不一定會，你們以前都是看港片，那些南方無厘頭，現在都是你們那種東北梗﹑語言梗﹑脫口秀﹑東北喜劇，我一點都不會，我從來沒有搞過的。」

王祖藍又指常與李亞男傾訴自己唔開心：「你問我老婆，我有多少個晚上跟她就是說我不開心，我覺得自己又落後了，今天怎麼怎麼的。」李亞男在旁觀補充：「特別是喜劇演員，會有這種落後的時候，因為就覺得自己不搞笑了。」

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載