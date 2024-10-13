王祖藍親解鍾意填詞因由 竟然於老婆李亞男有關？

無綫音樂節目《J Music》今晚（13日）播出的一集，邀來王祖藍和林曉峰（阿Lo）擔任嘉賓，主持過不少大小騷、曾同為《獎門人》系列獎老的兩人，經過錄影廠佈滿儲物櫃的長走廊時感觸良多，阿Lo憶述謂：「好似感受番以前行呢條走廊嘅緊張心情咁，每次大騷我哋都要行過呢條走廊，行行吓會不自覺吸啖氣（紓緩緊張心情），然後轉入去。」

節目中，主持Sherman問阿Lo為何會由演員、主持轉型為歌手，阿Lo認為三個角色身份其實相差不遠，一樣可滿足舞台演出欲望，並感恩遇上一個能當上歌手的機會。祖藍聞言笑指自己前年為《聲生不息》擔任主持時，羨慕阿Lo能與前輩林子祥同台合唱；阿Lo聞言則「回禮」謂：「望住你，我夠好想做主持咯」，二人搞笑式互笠高帽，阿Lo續透露私下曾向林子祥請教，如何能將《數字人生》如此密密麻麻的歌詞有技巧地唱得好。