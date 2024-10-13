王祖藍親解鍾意填詞因由 竟然於老婆李亞男有關？

無綫音樂節目《J Music》今晚（13日）播出的一集，邀來王祖藍和林曉峰（阿Lo）擔任嘉賓，主持過不少大小騷、曾同為《獎門人》系列獎老的兩人，經過錄影廠佈滿儲物櫃的長走廊時感觸良多，阿Lo憶述謂：「好似感受番以前行呢條走廊嘅緊張心情咁，每次大騷我哋都要行過呢條走廊，行行吓會不自覺吸啖氣（紓緩緊張心情），然後轉入去。」
節目中，主持Sherman問阿Lo為何會由演員、主持轉型為歌手，阿Lo認為三個角色身份其實相差不遠，一樣可滿足舞台演出欲望，並感恩遇上一個能當上歌手的機會。祖藍聞言笑指自己前年為《聲生不息》擔任主持時，羨慕阿Lo能與前輩林子祥同台合唱；阿Lo聞言則「回禮」謂：「望住你，我夠好想做主持咯」，二人搞笑式互笠高帽，阿Lo續透露私下曾向林子祥請教，如何能將《數字人生》如此密密麻麻的歌詞有技巧地唱得好。
祖藍親自為歌曲《小小丑》填詞，他表示很享受當中過程，笑指自己喜歡填詞就像太太李亞男喜歡畫畫一樣，只是以「文字」代畫，祖藍續說：「都市人好流行一個詞叫『微笑抑鬱』，即係喺人面前好似好開心，尤其藝人係要帶歡樂畀人，其實背後可能會有好多情緒，有啲甚至乎去到depression。」並謂希望《小小丑》能為都市人帶來治癒感。至於《奇幻旅程》，祖藍透露已有15年未有公開獻唱相關歌曲，並謂是次獻唱獲當年負責為歌曲編曲的音樂總監葉肇中即場彈琴及彈電子結他伴奏，別具意義。 同為會親為自己歌曲作品填詞的阿Lo，除獻唱了自己填詞的廣東歌曲《自補人生》，還感性地提及了之前兩首普通話作品《曾經被遺忘的人》和《四季人生》的創作過程，指兩首歌想帶出的信息分別是「跟自己和解」及「對自己了解」，並在節目中細述了《四季人生》所蘊含的意義。